Новые штрафы: в России накажут за грязный воздух

В Кодексе административных правонарушений появятся новые штрафы для бизнеса и должностных лиц за загрязнение воздуха. Как пишет газета «Известия», законопроект, подготовленный Минприроды , предполагает внесение изменений в статью 8.21 КоАП.

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В новых положениях будет прописан механизм наказания нарушителей обязательных требований по квотированию выбросов, загрязняющих воздух, и размеры штрафов.

Наказание, в частности, грозит за отказ пускать проверяющие органы на предприятия и предоставлять сведения для проведения сводных расчётов загрязнения воздуха. Также бизнес должен будет предоставлять предложения по квотам выбросов.

Должностным лицам, уличённым в нарушении закона, предстоит заплатить 20 тысяч рублей штрафа, ИП и юрлица отдадут 200 тысяч, а также 500 тысяч рублей при повторном нарушении.

Информацию о разработке документа газете подтвердили в Минприроды.