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В России начнут штрафовать за загрязнение воздуха

News.ruиещё 6
45 минут назад
В Кодексе административных правонарушений появятся новые штрафы для бизнеса и должностных лиц за загрязнение воздуха. Как пишет газета «Известия», законопроект, подготовленный Минприроды, предполагает внесение изменений в статью 8.21 КоАП.
Новые штрафы: в России накажут за грязный воздух
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В новых положениях будет прописан механизм наказания нарушителей обязательных требований по квотированию выбросов, загрязняющих воздух, и размеры штрафов.
Наказание, в частности, грозит за отказ пускать проверяющие органы на предприятия и предоставлять сведения для проведения сводных расчётов загрязнения воздуха. Также бизнес должен будет предоставлять предложения по квотам выбросов.
Должностным лицам, уличённым в нарушении закона, предстоит заплатить 20 тысяч рублей штрафа, ИП и юрлица отдадут 200 тысяч, а также 500 тысяч рублей при повторном нарушении.
Информацию о разработке документа газете подтвердили в Минприроды.
Ранее американские учёные сообщили, что длительное воздействие загрязнённого воздуха увеличивает вероятность смерти от коронавируса. Они провели исследования в ряде районов страны, сравнивая состояние воздуха в дневное время и уровень смертности от COVID-19, и установили, что даже небольшое увеличение концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе повышает риск смерти на 10%.
Личный счет,Минприроды,газета "Известия",
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