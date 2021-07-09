Минфин опроверг повышение налогов на высокие зарплаты

Как писали «Известия» со ссылкой на источники, систему начисления страховых взносов на высокие зарплаты могут изменить в России с 2022 года. В правительстве обсуждалась возможность повышения планки окладов, с которых в Пенсионный фонд
отчисляются максимальные 22%. На сегодняшний день такие правила установлены для зарплат до 1,465 миллионов рублей в год (около 122 тысяч рублей в месяц). С доходов тех, кто получает выше этой цифры, в Пенсионный фонд направляется лишь 10%. Источники издания заявили, что такие условия могли бы стать частью донастройки системы налогообложения состоятельных россиян. По словам собеседников издания, при одномоментном и резком увеличении лимита увеличился бы объем поступлений в ПФР.