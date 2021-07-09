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Минфин ответил, повысят ли налоги на зарплаты

Лера Букина
32 минуты назад
На сегодняшний день Минфин РФ не рассматривает изменения в системе начисления страховых взносов. Об этом сообщила пресс-службы ведомства, передает ТАСС.
Минфин опроверг повышение налогов на высокие зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На данный момент изменения в системе начисления страховых взносов не рассматриваются», – заявили в пресс-службе.
Как писали «Известия» со ссылкой на источники, систему начисления страховых взносов на высокие зарплаты могут изменить в России с 2022 года. В правительстве обсуждалась возможность повышения планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются максимальные 22%. На сегодняшний день такие правила установлены для зарплат до 1,465 миллионов рублей в год (около 122 тысяч рублей в месяц). С доходов тех, кто получает выше этой цифры, в Пенсионный фонд направляется лишь 10%. Источники издания заявили, что такие условия могли бы стать частью донастройки системы налогообложения состоятельных россиян. По словам собеседников издания, при одномоментном и резком увеличении лимита увеличился бы объем поступлений в ПФР.
В России обсуждается введение нового вида страхования, предполагающего обеспечение долгосрочного ухода для людей, которые полностью или частично потеряли способность к самообслуживанию.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,Минфин,газета "Известия",
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