Рекорд продаж: путевки в Турцию подешевели до ₽22 тысяч

Прошедшая неделя стала рекордной у многих туроператоров и авиакомпаний с точки зрения объемов продаж. Об этом пишут «Известия».

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Самые популярные направления сегодня - Турция, Греция, Кипр, Египет и Мальдивы. За последнюю неделю объем бронирований по ним увеличился в 1,5 раза, отметили в пресс-службе Tez Tour.

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Рост спроса на зарубежные направления является оправданным, поскольку сейчас наблюдается пик сезона летних отпусков, отметили в Tui Россия. В этой связи повышаются и цены. Однако сегодня осенне-зимние направления, такие как ОАЭ и Мальдивы, предоставляют туристам скидки до 35% и даже 45%.

Существенно повысился спрос на авиабилеты у самостоятельных путешественников, заявили в туристическом сервисе OneTwoTrip. Одно из самых популярных направлений - Сейшелы (+55% по сравнению с прошлой неделей). Также в числе лидеров оказались Египет (+43%), Мальдивы (+36%) и Турция (+32%).

Туры в Турцию с вылетами в ближайшие дни доступны по цене от 22–36 тысяч рублей на двоих, сообщили в пресс-службе Tui. Такую цену предлагают пятизвездочные отели с питанием ultra all inclusive. За 22 тысячи рублей есть возможность отправиться на семь ночей в Даламан, за 36 тысяч — в Анталью (Махмутлар) на шесть ночей.

«Скидка составила около 65%: тур за 22 тысячи накануне продавался за 64 тысячи рублей, это действительно уникальный случай. Такие предложения бывают, но рассчитывать на них не стоит: сейчас начинается высокий сезон, и горящие туры скорее исключение, чаще можно будет столкнуться с тем, что мест уже нет», — заявили в пресс-службе компании.

Как сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист», минимальная стоимость отдыха в Турции упала с 35 тысяч до 29 тысяч за неделю на двоих в Аланье.