Дедолларизация настигла вклады россиян

Портфель банковских вкладов в валюте продолжает уменьшаться в связи с низкими процентными ставками на этот вид продукта, следует из результатов опроса «Известий» крупнейших банков.

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По актуальным данным Центробанка, на апрель 2021-го доходность по депозитам физлиц в долларах до года, включая и средства «до востребования», составляет 0,44%, а по вложениям более года — 0,64%.

По предварительным данным, за первое полугодие 2021-го доля валютных депозитов в портфеле срочных вкладов ВТБ упала на 2 п.п., заявила заместитель начальника управления «Сбережения и инвестиции» кредитной организации Мария Воронина

Клиенты продолжают хранить большую часть сбережений (более 80%) в рублях, а долларовыми депозитами пользуются для диверсификации портфеля, отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбера Сергей Широков

По словам аналитика «Финама» Игоря Додонова, околонулевые ставки на валютные депозиты подталкивают граждан выводить средства из таких инструментов. В этой связи в последние месяцы клиенты банков не продлевали вклад, срок которого истек, а снимали с него средства или переводили их на текущие счета. Додонов считает, что объем валютных срочных депозитов в России в нынешнем году может сократиться на 600–700 млрд рублей.

По состоянию на 1 мая общий объем валютных депозитов россиян достигал 6,7 трлн рублей, свидетельствуют данные ЦБ . Вместе с тем объем срочных вкладов в долларах за этот период уменьшился на 187 млрд рублей, или на 4,2%, до 4,25 трлн.

Сохранение низких ставок по валютным вкладам и повышение доходности по рублевым вслед за ключевой станет драйвером дедолларизации срочных портфелей, считает Мария Воронина.

В 2021 году ожидается определенное сокращение долларовых депозитов в банках в целом, отмечают в ПСБ.