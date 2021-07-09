ВТБ раскрыл новую мошенническую схему с предложением бонусов за вакцинацию. Об этом пишет РБК.

Таким образом злоумышленники пытаются выяснить данные карты и похитить денежные средства. Газпромбанку «Лаборатории Касперского» также известно об этой схеме, сообщили их представители.

В социальных сетях распространяются объявления о бонусах в размере 5 тысяч рублей, которые якобы направляются клиентам ВТБ в случае вакцинации.

«Человеку якобы от имени банка предлагают выплату или бонус за прививку от коронавируса. Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам», — заявил контент-аналитик в «Лаборатории Касперского» Антон Яценко.

В результате у злоумышленников появляется доступ к денежным средствам жертвы. Согласно данным «Лаборатории Касперского», в июне 2021 года удалось зафиксировать и заблокировать на 14% больше мошеннических ресурсов, связанных с коронавирусом, чем в мае.

Как сообщил разработчик решений для предотвращения кибератак и выявления фрода Group-IB, клиенты банков могут до конца года лишиться до 1 млрд рублей в связи с появлением новой схемы интернет-мошенничества с использованием поддельных страниц подтверждения платежей 3-D Secure при покупках услуг и товаров в Сети.