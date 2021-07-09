Стартапы дня: зарабатываем на убийце микробов и веганских чипсах

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Novalent: защита от микробов на 90 дней

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Стартап Novalent обещает своим клиентам «революционное» противомикробное средство с длительной защитой от бактерий и вирусов. В компании утверждают, что противомикробные растворы Novalent предотвращают размножение микробов на поверхностях до 90 дней и до 24 часов - на руках.

Продукция стартапа одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Ее используют в Starbucks , Pepsico и других компаниях.

Растворы Novalent наносятся на чистую, продезинфицированную поверхность и создают «невидимый противомикробный защитный слой, который убивает бактерии», при этом растворы нетоксичны и экологически чисты (а раствор для рук не содержит спирта и не сушит кожу).

Выручка компании в 2020 году составила 7,7 миллиона долларов. Минимальная инвестиция в Novalent на Republic составляет десять тысяч долларов, стоимость компании оценивается в 67,38 миллиона.

MC Squares: инновационные стикеры для заметок

Стартап MC Squares производит и продает оригинальные канцелярские товары для дома и офиса. Главные фишки компании - многоразовые стикеры (убираешь текст сухой салфеткой и пишешь снова), стираемые маркеры, которые не оставляют пятен, и настольные доски для заметок.

В MC Squares отмечают, что объем рынка канцелярских товаров сейчас составляет 250 миллиардов долларов.

«Мы делаем простые для понимания продукты, но это не значит, что мы простая компания. Мы потратили годы на создание уникальных материалов и передовых технологий производства», - подчеркивают в MC Squares. Компания подала заявки на 14 патентов и уже получила семь патентов.

Стартап привлек на StartEngine более 290 тысяч долларов от 717 инвесторов. Минимальная инвестиция составляет 100,82 доллара, стоимость компании оценивается в 16,9 миллиона.

HA!: современная закуска на смену чипсам

Стартап HA! предлагает альтернативу перекусам чипсами - снэки с растительным белком и натуральными приправамами (в основе - мука из нута и коричневого риса). В компании отмечают, что каждый веганский снэк содержит всего 140 калорий, обходится без глютена и ГМО.

HA! вырос с семи тысяч долларов в 2019 году до 230 тысяч в 2020-м. В 2020 году онлайн-продажи снэков HA! подскочили на 4900 процентов. Постоянные клиенты компании сейчас составляют 35 процентов от всех покупателей.