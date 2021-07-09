В ПФР рассказали о праве на доплату к пенсии

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Действующее законодательство страны предполагает двойной фиксированный размер к страховой пенсии по старости для граждан старше 80 лет. Как отмечается, повышение устанавливается пенсионерам в беззаявительном порядке и происходит со следующего месяца после исполнения 80 лет.

Доплату устанавливают, начиная с даты рождения, отметили в ПФР. В 2021 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в стране достигает 6044,48 рубля. Так, пенсионерам старше 80 лет полагается выплата в 12 088,96 рубля.

Стоит отметить, что инвалидам I группы повышение фиксированной выплаты устанавливают до 80 лет. Для этого нужно установить факт инвалидности, заявили в отделении ПФР.