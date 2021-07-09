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В ПФР рассказали о праве на доплату к пенсии

Лера Букина
29 минут назад
Граждане, достигшие возраста 80 лет, могут рассчитывать на повышенную пенсию, сообщает пресс-служа Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ПФР рассказали о праве на доплату к пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Действующее законодательство страны предполагает двойной фиксированный размер к страховой пенсии по старости для граждан старше 80 лет. Как отмечается, повышение устанавливается пенсионерам в беззаявительном порядке и происходит со следующего месяца после исполнения 80 лет.
Доплату устанавливают, начиная с даты рождения, отметили в ПФР. В 2021 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в стране достигает 6044,48 рубля. Так, пенсионерам старше 80 лет полагается выплата в 12 088,96 рубля.
Стоит отметить, что инвалидам I группы повышение фиксированной выплаты устанавливают до 80 лет. Для этого нужно установить факт инвалидности, заявили в отделении ПФР.
С 1 июля прекращен перевод пенсий, ежемесячных денежных выплат и выплат из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Для того чтобы получить карту «Мир», необходимо обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем передать ее реквизиты Пенсионному фонду посредством единого портала Госуслуг или личного кабинета на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»). За обслуживание пенсионных карт «Мир» платы не взимается, однако уведомления об операциях платные. У граждан остается возможность получать пенсии наличными через «Почту России», оформляя доставку на дом или получая самостоятельно в почтовом отделении.
Личный счет,Visa,Почта России,Пенсионный фонд РФ,
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