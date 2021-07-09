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Чартеры в Египет: путевки подешевеют в два раза

Лера Букина
1 час назад
Появление чартерных рейсов в Египет может вызвать снижение цен на путевки в трехзвездочную гостиницу, заявила URA.RU исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. По ее словам, цены могут опуститься со 100 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.
Чартеры в Египет: путевки подешевеют в два раза
Фото: ReutersReuters
По словам специалиста, отдых в Египте обходится пока дешевле, чем в Турции. Как отметила Осипова, ажиотажный спрос, который сейчас наблюдается, может длиться несколько недель. Она также заявила, что финальная стоимость будет известна только после того, как оперативный штаб по борьбе с коронавирусом определится с типом авиасообщения и с городами, где будут запущены рейсы. В настоящее время летать можно только в Каир, подчеркнула Осипова.
Сегодня стоимость отдыха в четырехзвездочном отеле на двоих на неделю стартует от 80 тысяч рублей, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
«Осенью, весной и зимой это будет одним из самых популярных направлений, так как нет определенности в открытии стран Юго-Восточной Азии», — сообщил собеседник агентства.
Как заявляла Ассоциация туроператоров России (АТОР), спрос на отдых в России снизился, причем спад случился еще до открытия Турции. Продажи упали по всем внутренним направлениям на 25-30% от недели к неделе.
Личный счет,Наталия Осипова,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,
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