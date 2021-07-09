Чартеры в Египет: путевки подешевеют в два раза

По словам специалиста, отдых в Египте обходится пока дешевле, чем в Турции. Как отметила Осипова, ажиотажный спрос, который сейчас наблюдается, может длиться несколько недель. Она также заявила, что финальная стоимость будет известна только после того, как оперативный штаб по борьбе с коронавирусом определится с типом авиасообщения и с городами, где будут запущены рейсы. В настоящее время летать можно только в Каир, подчеркнула Осипова.