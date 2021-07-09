Пенсионерам рассказали, как открыть инвестиционный счет

Сегодня индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - один из способов привлечения дополнительного дохода у физических лиц. Финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский рассказал «ФедералПресс», как его открыть пенсионеру.

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Иметь ИИС должен каждый финансово грамотный россиянин, отмечает Марчинский. Он считает целесообразным инвестировать в любом возрасте, поскольку инвестиции являются единственным путем к безбедной или даже богатой жизни. Специалист объяснил, что представляет собой ИИС. Он отметил, что это счет, который необходим для торговли на бирже. С его помощью можно получать выгодные налоговые льготы. Также благодаря данному счету можно совершать операции на рынке ценных бумаг, а именно приобретать и продавать акции, облигации и валюту, отметил он.

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Марчинский указал на два типа налогового вычета: А и Б. Неработающему пенсионеру лучше рассмотреть тип Б, поскольку нет дохода, а значит нет подоходного налога. Тип А подойдет работающим пенсионерам, подчеркнул эксперт. С помощью счета ИИС можно зарабатывать деньги, торгуя на фондовом или срочном рынке, так как весь доход от инвестиционной деятельности не облагается налогом.

«Практически у каждого пенсионера есть сбережения и накопления, и так как пенсионеры, как правило, низкорискованные инвесторы, то для них было бы актуально инвестировать в облигации или дивидендные акции. Гораздо выгоднее делать это именно через счет ИИС», – сообщил эксперт.

Он отметил, что необходимо консультироваться с финансовыми специалистами и осознавать все вероятные риски инвестирования.

До открытия ИИС пенсионеру нужно уделить особое внимание выбору финансовой организации, в которой планируется открытие данного счета. Также следует узнать размер комиссии: депозитария за учет ценных бумаг, брокера за сделки, финансовой организации за ввод средств на ИИС и вывод средств с ИИС.