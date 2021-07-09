Россияне обменяют банковские карты по новым правилам

Ряд крупнейших российских банков намерены протестировать систему выдачи новых карт взамен устаревших или потерянных через устройства самообслуживания, так называемые картоматы. Об этом пишет РИА Новости.

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О запуске такого проекта уже объявили в ВТБ Райффайзенбанке , тестирование картомата рассматривает и Дом.РФ.

«Пилотный проект намечен уже на эту осень. Операции в картоматах будут проводиться только для тех, кто уже является клиентом банка, путем авторизации по PIN-коду или через дистанционные каналы. Все риски мы будем оценивать, в том числе, с учетом реализации данной технологии другими участниками рынка», - пояснил представитель ВТБ.

В Райффайзенбанке также намерены запустить пилотный проект осенью, уточнив, что для получения карты достаточно будет ввести код из сообщения. Однако пока таким способом можно будет только перевыпустить карту.

Ранее на фоне пандемии россияне стали больше пользоваться пластиковыми картами. По информации Центробанка, в третьем квартале 2020 года банки выдали клиентам максимальные с конца 2012 года 8,4 млн новых пластиковых карт. И на руках у россиян находились 293,1 млн карт.