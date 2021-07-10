"Это не реально": Эксперт об отказе от государственных пенсий в России

В России нельзя отказаться от страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР)
и копить на собственное обеспечение в пенсионном возрасте самостоятельно. В такой ситуации пенсионеры потеряют средства к существованию. Об этом URA.RU рассказал
экс-консультант-методист Минфина
по финансовой грамотности, пенсионный эксперт, экономист Сергей Кикевич.
«У нас в настоящее время Пенсионный фонд и так дырявый. Как мы дальше будем кормить наших пенсионеров? Индивидуальный предприниматель уплачивает по 30 тысяч рублей в год. Кого он может накормить? А таких очень много. А теперь появились самозанятые, которые вообще ничего не платят. Как в этой ситуации можно отказаться от обязательных отчислений? Это не реально», — отметил Сергей Кикевич.
Он также добавил, что уже сейчас фонду предоставляется поддержка из бюджетных средств. Эксперт убежден, что в будущем взносы могут повысить, чтобы пенсионная система и далее могла существовать.
Кроме этого, по мнению Кикевича, гражданам следует самостоятельно выплачивать эти средства из заработной платы. В настоящее время страховыми взносами занимаются работодатели. Но пенсионный эксперт уверен, что если бы люди видели, сколько денег направляют в Пенсионный фонд, они бы могли требовать четких объяснений, на что эти средства были израсходованы.
Напомним, средняя пенсия в России в за первый квартал прошлого года составила 14 924 рублей. В рамках пенсионной реформы 2019 года кабмин принял решение о б увеличении пенсионных выплат, в частности, работающим пенсионерам.