"Это не реально": Эксперт об отказе от государственных пенсий в России

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«У нас в настоящее время Пенсионный фонд и так дырявый. Как мы дальше будем кормить наших пенсионеров? Индивидуальный предприниматель уплачивает по 30 тысяч рублей в год. Кого он может накормить? А таких очень много. А теперь появились самозанятые, которые вообще ничего не платят. Как в этой ситуации можно отказаться от обязательных отчислений? Это не реально», — отметил Сергей Кикевич.

Он также добавил, что уже сейчас фонду предоставляется поддержка из бюджетных средств. Эксперт убежден, что в будущем взносы могут повысить, чтобы пенсионная система и далее могла существовать.

Кроме этого, по мнению Кикевича, гражданам следует самостоятельно выплачивать эти средства из заработной платы. В настоящее время страховыми взносами занимаются работодатели. Но пенсионный эксперт уверен, что если бы люди видели, сколько денег направляют в Пенсионный фонд, они бы могли требовать четких объяснений, на что эти средства были израсходованы.