Эксперт предостерег от оплаты картой в магазинах

Магазинам иногда может быть невыгодно принимать к оплате "пластик", и они могут сказать покупателю, что терминал сломан или отсутствует, а также незаконно установить дополнительную наценку за оплату картой, рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. По его словам, в таком случае можно пожаловаться в Роспотребнадзор или банк, но бороться с обманом тяжело.

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"Происходить это может по разным причинам. Иногда это объясняется высокой стоимостью услуг эквайринга, но чаще причина в необходимости аккумулировать наличность – например, для расчетов с поставщиками или неофициальной выплаты зарплаты сотрудникам. К приему именно наличных сотрудников магазинов может стимулировать их руководство", — поясняет Шуст.

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От технических проблем никто не застрахован и действительно в некоторых случаях терминалы могут выходить из строя, отмечает эксперт. Бороться с такой хитростью на месте крайне тяжело: если продавец не хочет использовать терминал, заставить его покупатель не может. Но иногда можно попросить все-таки достать "неработающий" терминал и попробовать совершить операцию — порой это помогает решить "технические проблемы", советует Шуст.

Альтернатива – это звонок в банк, который установил терминал в магазине (его логотип должен быть на кассе или самом терминале). Банкам-эквайерам "спящие" клиенты невыгодны, поэтому они могут предпринять меры воздействия.

А в случае дополнительной наценки за оплату картой можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор: именно он контролирует, чтобы цена товара или услуги не зависела от способа оплаты, продолжил он.

"Закон о защите прав потребителей запрещает продавцу устанавливать в отношении одного вида товаров различные цены, в зависимости от способа их оплаты – наличными или безналичным способом. Иными словами, указание на ценнике специальной повышенной цены для тех, кто платит картой, незаконно и нарушает права потребителей. Если Роспотребнадзор выявит такие факты, в том числе по жалобе покупателей, то организация будет оштрафована на 30-50 тысяч рублей", — разъяснил эксперт.

Тем не менее, закон не запрещает предоставлять скидки (не наценки) в зависимости от способа оплаты, к примеру стимулируя потребителей использовать безналичные расчеты, и Роспотребнадзор даже публиковал соответствующее разъяснение, напоминает эксперт. Со скидками за платеж наличными ситуация менее однозначная: закон это не запрещает, хотя в таком случае бизнес рискует привлечь внимание налоговиков — у них может возникнуть вопрос, почему бизнес стимулирует именно получение наличных, поэтому такие скидки встречаются довольно редко, рассуждает Шуст.