Эксперт предостерег от оплаты картой в магазинах

Тем не менее, закон не запрещает предоставлять скидки (не наценки) в зависимости от способа оплаты, к примеру стимулируя потребителей использовать безналичные расчеты, и Роспотребнадзор даже публиковал соответствующее разъяснение, напоминает эксперт. Со скидками за платеж наличными ситуация менее однозначная: закон это не запрещает, хотя в таком случае бизнес рискует привлечь внимание налоговиков
— у них может возникнуть вопрос, почему бизнес стимулирует именно получение наличных, поэтому такие скидки встречаются довольно редко, рассуждает Шуст.