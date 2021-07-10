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Россиянам раскрыли уловки продавцов при оплате банковской картой

Майк Габриелян
1 час назад
Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст рассказал, к каким уловкам прибегают продавцы при оплате товаров картой. Об этом сообщает РИА Новости.
Россиянам раскрыли уловки продавцов при оплате банковской картой
Фото: © Антон Новодережкин/ТАСС© Антон Новодережкин/ТАСС
Эксперт отметил, что магазины часто хотят получать только наличные и ставят препоны желающим оплатить товар или услуги банковской картой. Это объясняется или высокой стоимостью эквайринга или желанием аккумулировать наличность для расчетов с поставщиками и выплаты серой зарплаты.
Так, порой клиентам говорят, что терминал вышел из строя. В таких случаях надо настоять на своем и попросить испробовать «неработающий» терминал. Часто оказывается, что техника «вдруг» заработала.
Кроме того, можно позвонить в банк, который установил терминал в магазине. Кредитная организация заставит магазин принимать безналичную оплату.
Следует помнить, что дополнительные наценки за оплату картой – незаконны. В таких случаях надо жаловаться в Роспотребнадзор.
Личный счет,Роспотребнадзор,
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