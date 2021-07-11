Определен оптимальный размер платежа по ипотеке

Оптимальный размер ежемесячного платежа по ипотеке составляет 45-50% от доходов заемщика — это позволит сохранить качество жизни и отложить необходимую сумму на "черный день", заявил РИА Новости директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий.

Фото: © РИА Новости. Валерий Мельников © РИА Новости. Валерий Мельников

"Оптимальным соотношением "платёж/доход" считается показатель в пределах 45-50%. Если заёмщик тратит на кредитные платежи не больше половины ежемесячного дохода, он сможет сохранить качество жизни и отложить необходимую сумму в качестве подушки безопасности", — отметил он.

Если же ежемесячно приходится платить по кредиту 70-80% от дохода и более, стоит подумать о дополнительных источниках заработка или рефинансировании задолженности. Например, на этапе оформления при высоком показателе "платёж/доход" имеет смысл увеличить срок кредитования для сокращения ежемесячной долговой нагрузки, добавил Питецкий.

Ранее в субботу эксперт заявил, что россиянам при оформлении ипотеки надо сформировать сбережения хотя бы в один-два ежемесячных платежа по кредиту, идеальным же размером такой "подушки" станет сумма в 6-12 платежей.