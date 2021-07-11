Обнуление рубля: Россиян предупредили о неминуемой девальвации

Чтобы исправить эту ситуацию власти могут прибегнуть к девальвации, предупреждает экономист. Он объясняет, что других инструментов для стимулирования элементарного воспроизводства экономики у представителей либерального руководства страны нет.

Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции увеличился в июне на 2,7% по отношению к показателю за май, а с начала года вырос на 4,2%. Реальный эффективный курс рубля к доллару вырос в июне на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года — на 3%. Курс рубля к евро повысился на 3,2% к маю и вырос на 4,9% с начала года.