Обнуление рубля: Россиян предупредили о неминуемой девальвации

Российские власти обязательно прибегнут к очередной девальвации рубля, заявил экономист Михаил Делягин
. Его слова передает
Deita.ru со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».
Социально-экономическая обстановка в стране будет только удушаться, прогнозирует эксперт. Одной из главных проблем сейчас является инфляция, с которой правительство и Центробанк
не могут справиться уже полгода. Рост цен будет продолжаться. Это скажется на покупательной способности большинства россиян и приведет к снижению деловой активности, считает Делягин.
Чтобы исправить эту ситуацию власти могут прибегнуть к девальвации, предупреждает экономист. Он объясняет, что других инструментов для стимулирования элементарного воспроизводства экономики у представителей либерального руководства страны нет.
В связи с этим Делягин рекомендовал гражданам страны подготовиться к скорым финансовым трудностям. Он отметил, что из-за девальвации произойдет частичное «обнуление» денег.
Власти подтверждают, что сбережения будут терять свою стоимость. Они повысили прогноз по инфляции к концу года.
Чтобы сберечь свои накопления от негативных последствий, Делягин посоветовал россиян закупиться надежной европейской валютой, например, швейцарским франком.
Накануне генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев подсчитал
«честный» курс рубля без валютных операций Минфина
. Он рассказал, что без покупки валюты для Фонда национального благосостояния
(ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65–70 рублей. Эксперт отметил, что рубль перестал быть «нефтяной валютой» и уже никак не реагирует на рекорды стоимости котировок барреля нефти.
Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции увеличился в июне на 2,7% по отношению к показателю за май, а с начала года вырос на 4,2%. Реальный эффективный курс рубля к доллару вырос в июне на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года — на 3%. Курс рубля к евро повысился на 3,2% к маю и вырос на 4,9% с начала года.