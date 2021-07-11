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Обнуление рубля: Россиян предупредили о неминуемой девальвации

Ювелина Бернст
1 час назад
Российские власти обязательно прибегнут к очередной девальвации рубля, заявил экономист Михаил Делягин. Его слова передает Deita.ru со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».
Обнуление рубля: Россиян предупредили о неминуемой девальвации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Социально-экономическая обстановка в стране будет только удушаться, прогнозирует эксперт. Одной из главных проблем сейчас является инфляция, с которой правительство и Центробанк не могут справиться уже полгода. Рост цен будет продолжаться. Это скажется на покупательной способности большинства россиян и приведет к снижению деловой активности, считает Делягин.
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Чтобы исправить эту ситуацию власти могут прибегнуть к девальвации, предупреждает экономист. Он объясняет, что других инструментов для стимулирования элементарного воспроизводства экономики у представителей либерального руководства страны нет.
В связи с этим Делягин рекомендовал гражданам страны подготовиться к скорым финансовым трудностям. Он отметил, что из-за девальвации произойдет частичное «обнуление» денег.
Власти подтверждают, что сбережения будут терять свою стоимость. Они повысили прогноз по инфляции к концу года.
Чтобы сберечь свои накопления от негативных последствий, Делягин посоветовал россиян закупиться надежной европейской валютой, например, швейцарским франком.
Накануне генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев подсчитал «честный» курс рубля без валютных операций Минфина. Он рассказал, что без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65–70 рублей. Эксперт отметил, что рубль перестал быть «нефтяной валютой» и уже никак не реагирует на рекорды стоимости котировок барреля нефти.
Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции увеличился в июне на 2,7% по отношению к показателю за май, а с начала года вырос на 4,2%. Реальный эффективный курс рубля к доллару вырос в июне на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года — на 3%. Курс рубля к евро повысился на 3,2% к маю и вырос на 4,9% с начала года.
Личный счет,Александр Лосев,Михаил Делягин,Фонд национального благосостояния,Центральный банк России,Минфин,РИА "Дейта",
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