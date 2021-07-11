Россияне назвали желаемую сумму для рождения первенца

Большая часть россиян (34%) хотели бы встретить рождение первенца с суммой «до 300 тысяч рублей». Накопить от 700 тысяч до 1 миллиона рублей желали бы 21% участников опроса. За сумму более 1 миллиона высказалось 17%.
Еще 16% будущих родителей назвали сумму от 300 до 500 тыс. рублей. Только 3% опрошенных отметили, что им было бы достаточно 500-700 тысяч рублей.
В среднем россияне хотели бы иметь запас в 700 тысяч рублей ко дню рождения ребенка. В исследовании участвовала 1 тысяча человек из всех округов России.