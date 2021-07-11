Россияне раскупили автохолодильники в жару

Россияне купили рекордное количество ведёрок и форм для льда на фоне жары, которая накрыла центральную часть страны, сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс». Аналитики отметили, что на привычки граждан повлияла удалёнка — теперь многие делают мороженое дома, в связи с чем существенно вырос спрос на аппараты для его приготовления.

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Продажи ведёрок для льда летом 2021 года выросли на 1100% год к году, а форм для льда — на 571%. Рост спроса на аппараты для приготовления домашнего мороженого составил 44%.

Продажи мороженого за первую половину года выросли на 25% в годовом выражении, а в июне, по сравнению с маем, показатель подскочил на 55%. При этом россияне теперь предпочитают покупать лакомство подешевле. Средний чек в июне и начале июля составил 135 рублей — на 2% ниже, чем в те же месяцы годом ранее.

Россияне в жару также скупают квас и газированные напитки. В летние месяцы этого года их продажи взлетели на 513% в годовом выражении.

В жаркую погоду также традиционно растёт спрос на климатическую технику. С июня по начало июля показатель вырос почти вдвое в офлайн-режиме, а в онлайне — втрое, сообщил газете представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов . Эксперты «Чек Индекса» добавили, что стремительный рост продаж вентиляторов, сплит-систем и кондиционеров начался во второй половине июня, когда центральная часть России погрузилась в зной.

Хитом продаж летом 2021-го также стали автохолодильники. В пресс-службе интернет-ретейлера Wildberries рассказали, что популярность мини-холодильников, которые удобно брать с собой в путешествия, возросла на 200%, а автохолодильников — почти втрое.