Единое тарифное законодательство появится в России

Федеральная антимонопольная служба разработала единую концепцию внедрения механизмов тарифообразования для организаций. Документ поручил разработать в конце июня 2021 года первый вице-премьер Андрей Белоусов . Как пишут «Известия», утверждённый правительством документ примут на долгосрочный период — он гарантирует единое тарифное законодательство в РФ.

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Для того чтобы проект заработал, ответственные органы должны создать под него законодательную базу. Основой этой базы станет Единый тарифный закон, над ним сейчас работает ФАС.

Все положения концепции в один закон уместить невозможно, объяснили в антимонопольной службе. Поэтому будут приняты правительственные постановления, акты, отраслевые законы, которые дополнят закон.

С момента утверждения всех необходимых документов в России будет введён запрет на корректировку тарифов и параметров регулирования деятельности организаций в течение минимум трех лет. Если к властям обратятся региональные органы регулирования или компании, срок могут увеличить.

Кроме того, ресурсоснабжающие организации смогут сохранить всю дополнительную прибыль на инвестиционные мероприятия. Сейчас эти средства вычитаются из тарифов на следующий год — у компаний нет стимула в оптимизации, получаются тарифные «качели», уточнили в антимонопольной службе.