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Роковой август: россиян ждут потрясения

Елена Прошина
56 минут назад
Экономист Михаил Хазин считает, что в ближайшее время обстановку в России попытаются раскачать «представители либеральной элиты». Об этом сообщает DEITA.RU.
Роковой август: россиян ждут потрясения
Фото: ТАССТАСС
По мнению Хазина, либералы сейчас определяют для себя «места, которые могут послужить отправными точками для накопления недовольства» россиян.
Он считает, что давить будут на социально-экономическую сферу, в том числе пытаться ускорить инфляцию в стране.
Экономист считает, что свой план по «раскачиванию» либералы попробуют осуществить в августе, который традиционно считается роковым месяцем для России.
По мнению Хазина, если ситуация начнет выходить из-под контроля, то президент Владимир Путин перейдет к ручному управлению процессом ценообразования в стране.
Ранее Хазин предупредил россиян о социально-экономических потрясениях в ближайшие месяцы.
Самым опасным периодом он называл август и сентябрь. По его мнению, в это время с высокой вероятностью могут возникнуть различные общественно-политические «катаклизмы».
Вероятность «катаклизмов» экономист также связывал с выборами в Госдуму. По мнению Хазина, в конце лета и начале осени ситуацию попытаются раскачать люди, получающие «прямые указания от кураторов из-за океана». Он считает, что цель этих «кураторов» - организовать в России экономическую и социальную катастрофу, попытаться погрузить страну в хаос.
Личный счет,Михаил Хазин,Владимир Путин,Госдума,
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