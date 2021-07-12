Роковой август: россиян ждут потрясения

Экономист Михаил Хазин считает, что в ближайшее время обстановку в России попытаются раскачать «представители либеральной элиты». Об этом сообщает DEITA.RU.

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По мнению Хазина, либералы сейчас определяют для себя «места, которые могут послужить отправными точками для накопления недовольства» россиян.

Он считает, что давить будут на социально-экономическую сферу, в том числе пытаться ускорить инфляцию в стране.

Экономист считает, что свой план по «раскачиванию» либералы попробуют осуществить в августе, который традиционно считается роковым месяцем для России.

По мнению Хазина, если ситуация начнет выходить из-под контроля, то президент Владимир Путин перейдет к ручному управлению процессом ценообразования в стране.

Ранее Хазин предупредил россиян о социально-экономических потрясениях в ближайшие месяцы.

Самым опасным периодом он называл август и сентябрь. По его мнению, в это время с высокой вероятностью могут возникнуть различные общественно-политические «катаклизмы».