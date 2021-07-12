Роковой август: россиян ждут потрясения

Экономист Михаил Хазин
считает, что в ближайшее время обстановку в России попытаются раскачать «представители либеральной элиты». Об этом сообщает
DEITA.RU.
По мнению Хазина, либералы сейчас определяют для себя «места, которые могут послужить отправными точками для накопления недовольства» россиян.
Он считает, что давить будут на социально-экономическую сферу, в том числе пытаться ускорить инфляцию в стране.
Экономист считает, что свой план по «раскачиванию» либералы попробуют осуществить в августе, который традиционно считается роковым месяцем для России.
По мнению Хазина, если ситуация начнет выходить из-под контроля, то президент Владимир Путин
перейдет к ручному управлению процессом ценообразования в стране.
Ранее Хазин предупредил россиян о социально-экономических потрясениях в ближайшие месяцы.
Самым опасным периодом он называл август и сентябрь. По его мнению, в это время с высокой вероятностью могут возникнуть различные общественно-политические «катаклизмы».
Вероятность «катаклизмов» экономист также связывал с выборами в Госдуму
. По мнению Хазина, в конце лета и начале осени ситуацию попытаются раскачать люди, получающие «прямые указания от кураторов из-за океана». Он считает, что цель этих «кураторов» - организовать в России экономическую и социальную катастрофу, попытаться погрузить страну в хаос.