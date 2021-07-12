«Пенсионеры останутся без денег»: экономист рассказал, отменят ли пенсии в России

По словам Кикевича, в настоящее время фонду оказывают поддержку из бюджетных средств. Эксперт указал на то, что в будущем взносы могут повысить для дальнейшей работы пенсионной системы.

По мнению собеседника агентства, россиянам следует самим выплачивать данные средства из зарплаты. Сегодня работодатель занимается страховыми взносами. Если бы граждане видели, сколько средств направляют в ПФР, они бы потребовали разъяснений, куда ушли эти деньги.