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«Пенсионеры останутся без денег»: экономист рассказал, отменят ли пенсии в России

Лера Букина
42 минуты назад
Пенсионеры могут остаться без денег, если в России откажутся от страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР). Об этом URA.RU заявил экс-консультант-методист Минфина по финансовой грамотности, пенсионный эксперт, экономист Сергей Кикевич.
«Пенсионеры останутся без денег»: экономист рассказал, отменят ли пенсии в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Как мы дальше будем кормить наших пенсионеров? Индивидуальный предприниматель платит по 30 тысяч рублей в год. Кого он накормит? А таких очень много. А еще появились самозанятые, которые вообще ничего не платят. Как в этой ситуации мы откажемся от обязательных отчислений? Это нереально», — заявил специалист.
По словам Кикевича, в настоящее время фонду оказывают поддержку из бюджетных средств. Эксперт указал на то, что в будущем взносы могут повысить для дальнейшей работы пенсионной системы.
По мнению собеседника агентства, россиянам следует самим выплачивать данные средства из зарплаты. Сегодня работодатель занимается страховыми взносами. Если бы граждане видели, сколько средств направляют в ПФР, они бы потребовали разъяснений, куда ушли эти деньги.
С 1 июля прекращен перевод пенсий, ежемесячных денежных выплат и выплат из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Для того чтобы получить карту «Мир», необходимо обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем передать ее реквизиты Пенсионному фонду посредством единого портала Госуслуг или личного кабинета на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»). За обслуживание пенсионных карт «Мир» платы не взимается, однако уведомления об операциях платные. У граждан остается возможность получать пенсии наличными через «Почту России», оформляя доставку на дом или получая самостоятельно в почтовом отделении.
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