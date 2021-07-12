«Можно лишиться денег»: эксперт рассказал об опасности чеков

При оплате товаров банковской картой в чеке остаются ее последние четыре цифры, которыми могут воспользоваться злоумышленники, заявил агентству «Прайм» специалист по антикризисному управлению школы бизнеса «Синергия» Андрей Коновалов

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По его словам, мошенники способны отыскать телефон потенциальной жертвы, представиться сотрудниками банка и назвать ей те четыре цифры, указанные в чеке, а также список покупок.

«Растерявшись, вы можете сообщить преступнику конфиденциальную информацию и лишиться денег», — предупредил Коновалов.

Как отмечается, торговые сети используют информацию из чеков для развития магазина, прогнозирования выручки, а также оценки эффективности будущих инвестиций.

Подобная информация позволяет ретейлерам сегментировать своих клиентов, покупателей и подталкивать их к более частым приобретениям дорогих товаров, расширять товарные категории, выбирать новые места продаж.

Также благодаря технологиям машинного обучения и анализу больших данных ретейлеры могут прогнозировать прибыль по тому или иному сегменту и предсказывать поведение клиентов.

Как недавно сообщили эксперты, существуют определенные уловки, к которым прибегают продавцы в российских магазинах. Риск быть обманутым возрастает, если во время совершения покупки товара покупатель находится в нетрезвом состоянии или разговаривает по мобильному телефону. Риск увеличиваются и тогда, когда в тележке находится большое количество товаров. Обмануть могут, вписав лишний товар в чек. Это может произойти, если кассир хочет что-то приобрести без оплаты.