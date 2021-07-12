«Есть куда расти»: что будет с ценами на еду в России

Глобальная тенденция на подорожание продуктов прервалась, однако масштаб коррекции к предыдущей волне удорожания является не столь большим — меньше 10%, заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников
. Эксперт прогнозирует продолжение коррекции, однако, по его мнению, ожидать допандемийных цен не стоит. На фоне устранения временных факторов снизились цены, однако постоянные факторы так и останутся на месте. Среди временных факторов — птичий грипп и нарушение логистики из-за пандемии коронавируса. Среди постоянных - серьезное повышение инфляции в связи с мягкой монетарной политикой, которой придерживаются ведущие центробанки. По мнению аналитика, цены могут снизиться максимум на 10%, однако после этого они вновь взлетят.