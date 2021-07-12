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«Есть куда расти»: что будет с ценами на еду в России

Лера Букина
1 час назад
В течение 12 месяцев мировой индекс на продовольствие (FAO Food Price Index, FFPI) демонстрировал уверенный рост, однако в июне зафиксировано снижение цен на 2,5%, или на 3,2 пункта, — 124,6 пункта по итогам июня против 127,8 в мае. Об этом пишут «Известия». Однако цены в июне все равно превышают прошлогодние на 33,9%.
«Есть куда расти»: что будет с ценами на еду в России
Фото: ТАССТАСС
Глобальная тенденция на подорожание продуктов прервалась, однако масштаб коррекции к предыдущей волне удорожания является не столь большим — меньше 10%, заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников. Эксперт прогнозирует продолжение коррекции, однако, по его мнению, ожидать допандемийных цен не стоит. На фоне устранения временных факторов снизились цены, однако постоянные факторы так и останутся на месте. Среди временных факторов — птичий грипп и нарушение логистики из-за пандемии коронавируса. Среди постоянных - серьезное повышение инфляции в связи с мягкой монетарной политикой, которой придерживаются ведущие центробанки. По мнению аналитика, цены могут снизиться максимум на 10%, однако после этого они вновь взлетят.
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Как заявил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, снижение цен ожидается в июле-сентябре 2021 года на фоне сезонности. Он также высказался о более дальней перспективе.
«Цены на большинство товаров — на 10–20-летних минимумах, поэтому им есть куда расти. Новый цикл роста может начаться после окончания действия сезонных факторов, то есть в ноябре-январе 2021 года. Кроме того, производители продолжают нести существенные издержки, связанные с ограничительными мерами, что оказывает давление на затраты производителей», – заявил эксперт.
Из-за грядущего удачного урожая в 2021 году ожидается избыток предложения, заявила управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. Она считает, что на российском рынке в ближайшем будущем будет наблюдаться массовое снижение цен.
Как выяснили аналитики «Эвотор», цены на продукты в несетевой рознице РФ за июнь в сравнении с маем поднялись на 1,2%, а за год - на 6,8%. Как отмечается, стоимость пельменей, майонеза и газировки поднялась больше всего.
Личный счет,Андрей Верников,Wal-Mart Stores,газета "Известия",
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