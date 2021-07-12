«Есть куда расти»: что будет с ценами на еду в России

Как заявил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, снижение цен ожидается в июле-сентябре 2021 года на фоне сезонности. Он также высказался о более дальней перспективе.

Как выяснили аналитики «Эвотор», цены на продукты в несетевой рознице РФ за июнь в сравнении с маем поднялись на 1,2%, а за год - на 6,8%. Как отмечается, стоимость пельменей, майонеза и газировки поднялась больше всего.