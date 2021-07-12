Стартапы дня: зарабатываем на цифровых двойниках и слежке

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Podium: как получить хорошие отзывы

Видео дня

Стартап Podium, о котором рассказал портал «Стартап дня», позволяет компаниям поставить на поток получение хороших отзывов от клиентов. Работает это так: после оказания услуги, если все прошло хорошо и клиент выглядит довольным, менеджер вводит его имя с телефоном в веб-интерфейсе и клиенту приходит смс с просьбой оставить отзыв.

С помощью интерфейса клиент получает ссылки, по которым можно перейти и написать свое мнение. Сначала ему предлагают сделать это на Google-картах, затем - на Facebook и других сервисах (пока Podium знает 18 площадок).

Podium также предлагает услугу мониторинга – сбор отзывов в единый интерфейс, составление графиков, отчетов и историй.

На Podium подписались уже более десяти тысяч человек, что обещает десятки миллионов долларов годовой выручки. Стартап привлек 30 миллионов долларов инвестиций, а сама компания оценивается в сто миллионов.

Ubihere: система интеллектуальной слежки

Стартап Ubihere разрабатывает системы слежения, основанные на искусственном интеллекте. Набор продуктов Ubihere позволяет в реальном времени собирать и анализировать данные о местоположении предмета или человека.

Аппаратное обеспечение Ubihere - Ubivision и Ubitrax - похоже на глаза. С помощью камер они могут наблюдать за окружающей средой и, подобно человеческому глазу, передавать ключевую информацию «мозгу» - запатентованному программному обеспечению, которое анализирует и интерпретирует данные.

Программное обеспечение Ubihere умеет подсказывать, какое решение следует принять на основе полученных данных. К примеру, оно расскажет, что медсестра может найти пропавший аппарат ЭКГ двумя этажами ниже. Также Ubihere может рассказать продавцу, интересует ли покупателей витрина с новыми товарами. В компании подчеркивают, что система камер Ubihere - компактная, чем не могут похвастаться многие аналоги.

Ранее компания получила 825 тысяч долларов от ВВС США на разработку системы отслеживания активов ВВС. На платформе StartEngine стартап привлек около 19,5 тысячи долларов, минимальная инвестиция - 312,50 доллара. Стоимость компании оценивается в 25 миллионов долларов.

Amplio.ai: цифровые двойники для помощи уставшим менеджерам

Стартап Amplio.ai разработал инструмент на основе искусственного интеллекта, который анализирует состояние работников компаний. Система Amplio.ai сочетает физическую аналитику, психологические факторы и пытается предсказать, как общее состояние сотрудника влияет на его производительность.

Согласно опросу Paychex, 40 процентов работников с начала пандемии испытывали проблемы с психическим здоровьем, работоспособностью и сталкивались со стрессом на работе. В стартапе отметили, что эти проблемы «драматическим образом» влияют на чистую прибыль: примерно 40 процентов работодателей связывают это со снижением доходов, еще 30 процентов говорят о сокращении производства и снижении конкурентоспособности.

Используя персонализированные данные, Amplio создает цифровые модели для каждого члена команды - цифровых двойников, которые отражают «все аспекты готовности человека к работе» и дают рекомендации, к примеру, - пойти на прогулку. В специальном приложении сотрудник компании сможет пройти опросы, рассказать о своем физическом и психологическом состоянии, а также питании.