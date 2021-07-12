"Пузырь лопнул": что подешевеет к концу лета

Рассчитывать на то, что стоимость продуктов в России резко пойдет вниз , к уровням 2019 года, не приходится. Но в целом прогноз урожая текущего года внушает оптимизм, так что к концу лета цены как минимум зафиксируются, а по ряду категорий продовольственных товаров даже снизятся, уверены опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

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Снижение цен уже зафиксировано по ряду товарных категорий. По подсчетам аналитического центра "Совэкон", цены на подсолнечное масло в России начали снижаться на фоне прогнозируемого в этом году рекордного урожая.

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Сбор подсолнечника в 2021 году может достичь 15,9 миллиона тонн. Предыдущий максимум фиксировали два года назад — тогда урожай составил 15,4 миллиона тонн. А в 2020-м собрали лишь 13,3 миллиона тонн.

ЦЕНОВОЙ ПУЗЫРЬ

Острота текущего момента заключается в том, что, мы по сути, имеем ценовой пузырь, объясняет эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Многие продукты дорожали стремительно , не сообразуясь ни с инфляцией, ни с динамикой на мировых рынках, ни с курсами валют.

Поэтому может сыграть эффект высокой базы — стремительный рост цен на продукты может не просто замедлиться, но и показать отрицательную помесячную динамику. Это касается стоимости подсолнечника, сахара, картофеля и другой плодоовощной продукции.

"А вот продукты, отставшие от общего товарного ралли, напротив, способны прибавить — и здесь речь о большой ассортиментной группе "молочки". Как только производители скорректируют рентабельность, так и завершится отложенный эффект в молочной промышленности", — считает он.

ИЮНЬ ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ

Цены на национальных продовольственных рынках определяются мировыми ценами на те же виды сельхозпродукции, утверждает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

В июне было зафиксировано первое за 12 месяцев снижение индекса продовольственных цен Всемирной продовольственной организации, который формируется на основе индексов мировых цен на пять товарных групп: зерновые, растительные масла, молочная продукция, мясные продукты и сахар.

"Июнь — время сбора урожая в большинстве стран-экспортеров, рост предложения на рынках и, соответственно, снижения цен. Вносят лепту в этот процесс и прогнозы урожая текущего года", — поясняет специалист. Динамика мировых цен на продовольствие влияет на ситуацию на местах с некоторым временным лагом, поэтому эффект мы наблюдаем не сразу.

В дальнейшем цены будут зависеть от ряда факторов — погодные условия, спрос, динамика цен на смежные товары и нефть, от которой во многом зависит себестоимость производства. Важны также наличие рабочей силы, ее квалификация, затраты на покупку семян, удобрений, кормов, ремонта техники. Весной многие взяли на это кредиты и теперь вынуждены выплачивать проценты, что неминуемо отражается на ценах.

НА ЧТО И ПОЧЕМУ УПАДУТ ЦЕНЫ

По мнению исполнительного директора "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марины Строгой, к концу лета может подешеветь немало товаров. Прежде всего, речь идет о тех, что производятся в России — цены падают после сбора урожая. Импортные товары, по которым мы зависим и от сезонного фактора, и от курсовой разницы, также могут стать дешевле.

"По многим группам товаров весной цены повысили на 10-30% — это учитывало риск более значительного снижения курса национальной валюты, чем это было на самом деле. Сейчас есть возможность откатить цены назад на 5-10%", — отмечает Строгая.

БОРЩ И КРАСНАЯ ИКРА

В целом текущий сезон, даже несмотря на то, что из-за поздней весны уборка урожая ряда культур сдвинулась по срокам, ожидается достаточно позитивным. И это касается практически всех ведущих сельскохозяйственных отраслей, уточняет управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

"Как минимум, нет поводов для роста цен, как это было в прошлом году из-за засушливой погоды", — говорит он.

Говорить о том, что цены резко пойдут вниз к позапрошлогодним уровням не следует. Но зафиксироваться, а по ряду категорий — немного просесть они вполне могут. Правда, в рознице это происходит с некоторым отложенным эффектом — в силу договоренностей поставщиков и ритейла.

Борщевой набор — морковь, томаты, огурцы, картофель — дешевеет и продолжит это делать, поскольку уже идет уборка овощей открытого грунта. Дешевеют и яблоки — перспективы урожая в текущем году очень неплохие.

То же касается свеклы — по оценкам Березнюка, сахарные заводы произведут в течение года не менее 6 млн тонн сахара, что как раз сопоставимо с внутренним потреблением.

В рыбодобывающей отрасли повторения прошлогоднего ажиотажа, когда к сентябрю красная икра подорожала на 40-60% , не ожидается. По оценке рыбодобытчиков, сейчас сырья должно хватать, поэтому цены на красную икру могут снизиться на 30-40% к ценам сентября-октября 2020 года, прогнозирует специалист.