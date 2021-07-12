Эксперт рассказал о главных правилах для инвесторов

Универсальной инвестиционной стратегии, благодаря которой можно разбогатеть за год без усилий, не существует, однако рассчитывать на хороший доход от вложений можно. Об этом агентству «Прайм» заявил управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов

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По его словам, для этой цели инвесторам следует ориентироваться в движении рынка, уметь анализировать данные и не поддаваться общей панике при падении котировок или эйфории при их бурном росте.

Как подчеркнул Соколов, на максимальную прибыль могут рассчитывать инвесторы, у которых уже есть стартовый капитал, например, миллион долларов. По словам эксперта, при правильном вложении можно получить значительную прибыль.

Тем, чьи вложения меньше, следует составить грамотную инвестиционную стратегию, которая будет подразумевать покупку акций компаний с высоким потенциалом роста, отмечает Соколов.

«При этом, важно понимать, что их бумаги имеют драйверы для роста, но на этот процесс может уйти не один год», — заявил эксперт.

В ходе составления инвестиционного портфеля нужно понимать, что сложно найти лучшую точку входа на рынок, поэтому портфель следует формировать постепенными приобретениями.

«Еще одно правило для инвестора — долгосрочное владение является намного более прибыльным направлением, чем спекулятивное», — указал специалист.