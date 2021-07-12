До ₽150 тысяч в месяц: составлен рейтинг высокооплачиваемых вакансий

Одну из самых высоких зарплат – до 150 тысяч рублей в месяц – готовы платить инженеру лаборатории в Якутии, передает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

У кандидата должно быть образование не ниже среднего специального, опыт работы на аналогичной должности в сфере дорожного ремонта не менее пяти лет, а также навык работы с холодной регенерацией и асфальтобетонными смесями.

Такая же зарплата предлагается стюардессе (стюарду) морского пассажирского флота. Для этого нужно иметь сертификат стюарда и действующий загранпаспорт. На такую зарплату может рассчитывать и сборщик лесных ягод в Карелии. У соискателя должно быть крепкое физическое здоровье и навык ориентирования в лесу. В Московской области на летний период ищут наборщика, который может рассчитывать на зарплату в 140 тысяч рублей или менее.

Прорабу монолитных работ в Москве готовы платить до 105 тысяч рублей в месяц. От 94 тысяч рублей сможет получать упаковщик на птицефабрике в течение сезона.

Зарплату до 93 тысяч рублей в месяц могут платить горничной в детский лагерь в Ленинградской области. На доход в 86 тысяч рублей или менее может рассчитывать упаковщик антибактериальных салфеток в Москве.

Вакансия менеджера по продукту с зарплатой до 300 тысяч рублей, предлагаемая агрегатором страховых услуг, стала самым высокооплачиваемых предложением июля с удаленной работой, следует из данных «Работа.ру». Сотруднику нужно будет работать над стратегией компании, создавать команды, улучшать функционал сервиса, расширение ассортимента продуктов.