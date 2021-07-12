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«Ничего свежего не дождетесь»: как египетские отели экономят на россиянах

Лера Букина
45 минут назад
В последние годы Египет настигла инфляция, подорожали, в частности, продукты питания. Во избежание потери клиентов отели прибегают к сдерживанию цен на номера, однако начинают экономить на питании постояльцев. В этой связи портится качество блюд и напитков. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал владелец турагентства в Хургаде Мохаммед Шабир.
«Ничего свежего не дождетесь»: как египетские отели экономят на россиянах
Фото: ТАССТАСС
Шабир отметил, что питание пытаются удешевить всеми возможными способами. Например, вместо свежих мяса и рыбы используют замороженные полуфабрикаты, безалкогольные напитки разбавляют водой, алкогольные — разливают из картонных пакетов.
В среднем себестоимость содержания одного туриста оценивается в 1000 рублей в сутки. В эту цену включено питание, обслуживание отеля, а также оплата труда сотрудников. Администрация гостиниц прибегает к различным ухищрениям, чтобы заставить туристов есть меньше «дорогой» еды.
Поэтому везде отдыхающим предлагают пиццу, картошку фри и хот-доги, но не мясо, рыбу и другие полноценные блюда. Кроме того, постояльцам во время пребывания советуют есть много овощей, поскольку в сезон они в Египте стоят не так дорого.
Шабир рекомендовал туристам забыть об экономии на отдыхе, если есть цель получить хороший сервис.
«Наивно думать — если ваш номер на двоих стоит 50 долларов в сутки, вам за эти деньги подадут оленя на вертеле, фаршированного черной икрой. Египет далеко не копеечная страна», – заявил собеседник «АиФ».
Ситуацию прокомментировала сотрудница турагентства Людмила Маркова (имя изменено), которая живет в Хургаде уже 20 лет.
«Естественно, еда закупается в основном импортная, у оптовых поставщиков: самая дешевая мороженая курятина, такая же говядина и рыба, что в кашу расползается...ничего свежего вы не дождетесь», – рассказала она.
На рынке зафиксировано снижение стоимости отдыха на южных курортах России в связи с открытием прямого авиасообщения с курортами Египта и введенными ограничениями в Краснодарском крае и Севастополе. Об этом заявили представители турбизнеса.
Личный счет,Людмила Маркова,Аргументы и Факты,
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