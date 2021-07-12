«Ничего свежего не дождетесь»: как египетские отели экономят на россиянах

В последние годы Египет настигла инфляция, подорожали, в частности, продукты питания. Во избежание потери клиентов отели прибегают к сдерживанию цен на номера, однако начинают экономить на питании постояльцев. В этой связи портится качество блюд и напитков. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал владелец турагентства в Хургаде Мохаммед Шабир.

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Шабир отметил, что питание пытаются удешевить всеми возможными способами. Например, вместо свежих мяса и рыбы используют замороженные полуфабрикаты, безалкогольные напитки разбавляют водой, алкогольные — разливают из картонных пакетов.

В среднем себестоимость содержания одного туриста оценивается в 1000 рублей в сутки. В эту цену включено питание, обслуживание отеля, а также оплата труда сотрудников. Администрация гостиниц прибегает к различным ухищрениям, чтобы заставить туристов есть меньше «дорогой» еды.

Поэтому везде отдыхающим предлагают пиццу, картошку фри и хот-доги, но не мясо, рыбу и другие полноценные блюда. Кроме того, постояльцам во время пребывания советуют есть много овощей, поскольку в сезон они в Египте стоят не так дорого.

Шабир рекомендовал туристам забыть об экономии на отдыхе, если есть цель получить хороший сервис.

«Наивно думать — если ваш номер на двоих стоит 50 долларов в сутки, вам за эти деньги подадут оленя на вертеле, фаршированного черной икрой. Египет далеко не копеечная страна», – заявил собеседник «АиФ».

Ситуацию прокомментировала сотрудница турагентства Людмила Маркова (имя изменено), которая живет в Хургаде уже 20 лет.

«Естественно, еда закупается в основном импортная, у оптовых поставщиков: самая дешевая мороженая курятина, такая же говядина и рыба, что в кашу расползается...ничего свежего вы не дождетесь», – рассказала она.