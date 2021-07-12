«Мертвые души»: НПФ захотели получить доступ к счетам умерших

В России размер ежегодных переплат негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за умерших людей достигает как минимум 70 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Ранее переплаты составляли 850–900 млн рублей каждый год. Но вопрос решили с помощью включения фондов с июля 2019 года в список организаций, которые могут узнавать данные о смерти граждан из ЗАГС.

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Однако проблема, связанная с переплатами по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), все еще существует. Как заявил гендиректор НПФ «Альянс» Аркадий Недбай , переплаты являются средствами НПФ и компенсировать потери им приходится за счет собственного капитала.

Чтобы вернуть начисленные переплаты, НПФ хотят получить доступ к данным банков, но последние отказываются его предоставлять, аппелируя к банковской тайне.

«Повышение эффективности информационного взаимодействия по таким вопросам с банками существенно сократило бы путь поиска и возврата незаконно полученных средств», — заявил заместитель гендиректора НПФ «Благосостояние» Иван Волков.

Он не считает, что предоставление кредитными организациями соответствующей информации является нарушением банковской тайны, «банки же трактуют закон, оценивая свои риски».

В нынешней ситуации издержки на то, чтобы убедить банковское сообщество, будут больше полученной от этого выгоды, указал управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов

НПФ достаточно ответа «нет» или «да» на вопрос, остались ли еще деньги на счетах умерших получателей пенсии, но кредитные организации даже факт наличия счета рассматривают как «справку по счету» и отказывают в ней по законодательству.

Справка по счетам физических лиц доступна следственным органам в рамках расследуемых дел, госорганам определенных случаях, по счетам умерших лиц — нотариусам, а в других случаях - через судебное решение, заявила советник адвокатского бюро ЕПАМ Елена Авакян.