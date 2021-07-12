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«Новые людоедские реформы неизбежны»: Зюганов дал неутешительный прогноз

Лера Букина
28 минут назад
При сохранении текущего финансово-экономического курса можно ждать «новых людоедских реформ». Об этом в своем telegram-канале сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов о скорой отмене пенсий в России.
«Новые людоедские реформы неизбежны»: Зюганов дал неутешительный прогноз
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Недавно экономист Сергей Жаворонков сообщил, что нынешняя российская власть может полностью отменить государственные пенсии. Кроме того, он не исключил перехода к китайской схеме выплат, когда они направляются только госслужащим.
«Российские экономисты спорят о том, отменят ли в нашей стране пенсии вообще, или пенсионное обеспечение в ближайшие 10 лет превратится в «пособие на нищенство». Очевидно одно, что при сохранении нынешнего финансово-экономического курса новые людоедские «реформы» неизбежны. Единственно верным решением является отмена пенсионной «реформы» и возвращение прежнего возраста выхода на пенсию», — написал Зюганов.
Депутаты из КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым выступили с инициативой об освобождении неработающих пенсионеров от НДФЛ с процентов по вкладам. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. По мнению коммунистов, в новом налогообложении не учтены интересы «социально-слабых групп населения», таких как неработающие пенсионеры. В свою очередь в правительстве инициативу коммунистов не поддержали. В заключении кабинета министров отмечается, что новые правила вступили в силу только 1 января и практика применения пока отсутствует.
Личный счет,Сергей Жаворонков,Геннадий Зюганов,КПРФ,Госдума,
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