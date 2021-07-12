«Новые людоедские реформы неизбежны»: Зюганов дал неутешительный прогноз

Депутаты из КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым выступили с инициативой об освобождении неработающих пенсионеров от НДФЛ с процентов по вкладам. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму
. По мнению коммунистов, в новом налогообложении не учтены интересы «социально-слабых групп населения», таких как неработающие пенсионеры. В свою очередь в правительстве инициативу коммунистов не поддержали. В заключении кабинета министров отмечается, что новые правила вступили в силу только 1 января и практика применения пока отсутствует.