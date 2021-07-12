Плавающие ставки по некоторым видам кредитов могут запретить

Уточняется, что документ преследует целью защиту интересов заёмщиков. Это касается случаев, когда сумма предоставленного потребительского кредита или сумма обязательства по его предоставлению не превосходит установленного минимального размера кредита.

При этом в отдаленной перспективе банкир не исключил введение такого рода продукта, но для этого отечественная экономика должна стать более стабильной.