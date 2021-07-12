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Плавающие ставки по некоторым видам кредитов в России могут запретить

Анна Безрукова
41 минуту назад
Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв подготовил проект закона, которым запрещаются плавающие ставки по некоторым категориям договоров потребительского кредита. В том числе, речь идет об ипотеке, передает ТАСС.
Плавающие ставки по некоторым видам кредитов могут запретить
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что документ преследует целью защиту интересов заёмщиков. Это касается случаев, когда сумма предоставленного потребительского кредита или сумма обязательства по его предоставлению не превосходит установленного минимального размера кредита.
В ближайшем будущем текст документа направят на рассмотрение Государственной Думы.
А ранее жителей России предостерегли от ипотечных кредитов с плавающими ставками. Так, руководитель Росбанка Илья Поляков сказал, что этот вид займа – не очень хорошая идея, так как ключевая ставка в России пока еще более волатильна, чем в европейских государствах.
На данный момент ключевая ставка в России установлена регулятором на уровне 5% годовых. За прошедший год ее изменяли пять раз, при этом три раза ее уменьшали, доведя до исторического минимума в 4,25% годовых, на этом уровне она была в течение восьми месяцев, а далее ЦБ РФ ее дважды увеличил.
«Мы полагаем, с учетом волатильности ключевой ставки в России в сравнении с другими европейскими странами, все же ипотека с плавающей ставкой - не очень хорошая идея», — сказал Илья Поляков.
При этом в отдаленной перспективе банкир не исключил введение такого рода продукта, но для этого отечественная экономика должна стать более стабильной.
Личный счет,Илья Поляков,Николай Журавлев,Росбанк,Центральный банк России,Совет Федерации,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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