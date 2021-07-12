Спрогнозирован рекордный рост цен на кофе

Отмечается, что у таких крупных поставщиков кофе как Колумбия и Вьетнам также наблюдаются проблемы с урожаем. Из-за протестов в Колумбии были заблокированы дороги и порты, поэтому кофе остался в хранилищах. Также на дефицит зерен повлияли нехватка контейнеров во Вьетнаме и резко подорожавшие морские перевозки. Следствием стало то, что контракты на поставку кофе арабика на бирже в Нью-Йорке за три месяца выросли больше чем на 18% – до 1,5 доллара за полкилограмма зерен, а в Лондоне цены на кофе робуста выросли на 30%.