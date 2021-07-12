Привившимся пенсионерам выдадут по 3 тысячи рублей

Пенсионеры в России могут получить новую денежную выплату. Сумма разового пособия будет составлять 3 тыс. рублей. При этом обращаться для получения средств пожилым россиянам никуда не потребуется, сообщает PRIMPRESS.

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Получение такой новой выплаты пенсионерам будет доступно на региональном уровне. Речь идет о средствах, которые местные власти выплачивают жителям в качестве стимула за вакцинацию против коронавируса.

За прививку от COVID-19 в некоторых российских регионах ввели денежные выплаты для пенсионеров. Например, в Курской области по 3 тысячи рублей единовременно выдается всем гражданам в возрасте старше 65 лет, кто получил хотя бы первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции.

При этом пенсионер должен являться местным жителем, а сама прививка должна быть сделана в период с 1 сентября прошлого года по 30 ноября текущего года. То есть те, кто уже вакцинировался, тоже могут получить выплату.

Для получения средств заявления писать никуда не требуется, так как эта выплата носит беззаявительный характер. Деньги зачисляются пенсионерам на тот же счет, куда им поступает пенсия. Индивидуальную работу по вопросам перечисления денег комитет социального обеспечения, материнства и детства будет проводить только с пенсионерами силовых органов.