Зарплаты россиян вырастут в 2021

По данным издания, с 2022 года темпы роста среднемесячной зарплаты оцениваются в 6,6%, в результате чего к 2024 году ее уровень приблизится к 68 тыс. рублей. Согласно апрельскому прогнозу МЭР, увеличение зарплаты в 2021 году ожидалось на 3 800 рублей (+7,4%), до 54 800 рублей.

Кроме того, в июньском прогнозе МЭР изменились оценки роста реальных зарплат в 2021-2024 годах до 3,2%, 2,4%, 2,5% и 2,5% соответственно, в то время как в апрельском прогнозе ожидался рост на 2%, 2,3%, 2,5% и 2,5% в период с 2021 по 2024 год. Также повышен прогноз прожиточного минимума. Как уточняют "Ведомости", прожиточный минимум в 2021 году оставлен без изменений на уровне 11 653 рублей, при этом с 2022 года ожидается увеличение темпов прироста на 2,5% (до 11 950 руб.) в 2022 году, на 9,2% (до 13 059 руб.) в 2023 году и на 7,4% (до 14 031 руб.) в 2024 году.