«Абсолютно все»: незаменимые продукты подорожают

Подорожание основных продуктов питания, без которых не может обойтись ни одна семья, наблюдается сегодня и будет происходить дальше. Об этом «Вечерней Москве» заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ

Он допустил, что цены на сезонные продукты осенью снизятся, однако, по словам Шелища, снижение будет иметь временный характер.

Эксперт предупредил, что ожидать роста цен можно на «абсолютно все». Сезонные продукты сегодня дорожают, однако в ближайшем будущем ситуация должна стать лучше для покупателя. По словам собеседника издания, такое снижение цен будет «в коротком моменте», а год к году стоимость таких продуктов все равно будет расти.

«Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить», — заявил Шелищ.

Среди главных продуктов, без которых нельзя обойтись, особенно малоимущим семьям - крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

В течение 12 месяцев мировой индекс на продовольствие (FAO Food Price Index, FFPI) демонстрировал уверенный рост, однако в июне зафиксировано несущественное снижение цен на 2,5%, или на 3,2 пункта, — 124,6 пункта по итогам июня против 127,8 в мае. Но стоит заметить, что цены в июне все равно превышают прошлогодние на 33,9%.