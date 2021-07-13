Кризис надвигается: россиян ждут массовые банкротства

Ранее экономический обозреватель издания «Царьград» Юрий Пронько
предупредил, что на Россию «надвигается цунами банкротств». В доказательство экономист привел данные «Федресурса», согласно которым, только за первые полгода 2021-го несостоятельными признали около пяти тысяч юридических лиц, а перед риском банкротства оказались 15 955 предприятий. По мнению Пронько, разорения предпринимателей на фоне взрывного роста ипотечного кредитования приведет к тому, что россияне рискуют остаться без денег, работы и жилья.