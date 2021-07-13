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Кризис надвигается: россиян ждут массовые банкротства

Алиса Селезнёва
57 минут назад
Пандемия коронавируса ускорила падение уровня жизни россиян, но не стала его причиной. Волна массовых банкротств в России будет продолжаться и дальше. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил российский экономист Михаил Хазин.
Кризис надвигается: россиян ждут массовые банкротства
Фото: ТАССТАСС
По данным «Федресурса», за первые полгода в России было зафиксировано 252 новых банкрота на 100 тысяч населения. При этом суды признали несостоятельными 88 тысяч граждан, включая индивидуальных предпринимателей, что в 2,1 раза больше, чем в 2020 году. Лидерами по банкротству стали Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Самарская область и Санкт-Петербург.
По мнению Хазина, причиной массовых банкротств россиян стал экономический кризис, возникший задолго до пандемии коронавируса и локдауна.
«Пандемия его усугубила, но кризис появился не от этого. Он был изначально, уже восемь лет падает уровень жизни населения, девятый год падает ВВП. Вирус эту тенденцию немного ускорил, но сказать, что именно он виноват, это не совсем было бы правильно», - пояснил эксперт.
При этом экономист уверен, что процесс массового банкротства россиян продолжится, так как главный удар кризиса еще впереди. Как отметил Хазин, в 2020 и 2021 году мы наблюдали всего лишь его небольшую предтечу, пишет DEITA.RU.
Ранее экономический обозреватель издания «Царьград» Юрий Пронько предупредил, что на Россию «надвигается цунами банкротств». В доказательство экономист привел данные «Федресурса», согласно которым, только за первые полгода 2021-го несостоятельными признали около пяти тысяч юридических лиц, а перед риском банкротства оказались 15 955 предприятий. По мнению Пронько, разорения предпринимателей на фоне взрывного роста ипотечного кредитования приведет к тому, что россияне рискуют остаться без денег, работы и жилья.
Личный счет,Юрий Пронько,Михаил Хазин,Радиостанция "Говорит Москва",РИА "Дейта",
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