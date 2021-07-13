Кризис надвигается: россиян ждут массовые банкротства

По данным «Федресурса», за первые полгода в России было зафиксировано 252 новых банкрота на 100 тысяч населения. При этом суды признали несостоятельными 88 тысяч граждан, включая индивидуальных предпринимателей, что в 2,1 раза больше, чем в 2020 году. Лидерами по банкротству стали Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Самарская область и Санкт-Петербург.