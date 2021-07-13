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Россиянам пообещали рост зарплат в 2021 году

Лера Букина
7 минут назад
Среднемесячная зарплата в 2021 году может повыситься на 5 тысяч рублей, или 9,1%, по отношению к 2020 году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обновленный прогноз Минэкономразвития до 2024 года.
Россиянам пообещали рост зарплат в 2021 году
Фото: ТАССТАСС
Так, размер среднемесячной заработной платы россиян будет превышать 56 тысяч рублей. С 2022 года она будет прирастать темпом в 6,6% в год и к 2024 году достигнет 68 тысяч рублей.
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Также в июньском прогнозе ведомства изменились оценки роста реальных зарплат до 3,2% в 2021 году, 2,4% в 2022 году, 2,5 % в 2023 году и 2,5% в 2024 году. Весной ведомство прогнозировало, что зарплата в 2021 году повысится на 3800 рублей, или на 7,4%, до 54 800 рублей, а с 2022 года будет расти в среднем на 6,5% ежегодно и к 2024 году будет превышать 66 200 рублей.
Также Минэкономразвития изменило прогноз прожиточного минимума (ПМ). С 2022 года прогнозируется увеличение темпов его прироста на 2,5%, до 11 950 рублей, в 2023 году - на 9,2%, до 13 059 рублей, в 2024 году – на 7,4%, до 14 031 рублей.
По словам представителя ведомства, прогноз реальных располагаемых доходов граждан оставлен без изменений в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением доходов населения от собственности и предпринимательства, а также неформальной занятостью по итогам первого квартала.
Повышение заработной платы при стагнации реальных денежных доходов населения представляет собой феномен 2020–2021 гг., заявил руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, это наблюдается на фоне индексации пенсий и пособий выше уровня инфляции. Такой «парадокс» он объяснил несколькими причинами, а именно снижением составляющей доходов, связанной с теневым сектором, сокращением бонусов и иных стимулов материального характера. Также эксперт отметил, что на разницу номинальных и реальных доходов оказывает влияние инфляция и ослабление курса российской валюты.
Вакансия менеджера по продукту с зарплатой до 300 тысяч рублей, предлагаемая агрегатором страховых услуг, стала самым высокооплачиваемых предложением июля с удаленной работой, следует из данных «Работа.ру». Сотруднику нужно будет работать над стратегией компании, создавать команды, улучшать функционал сервиса, расширение ассортимента продуктов.
Личный счет,Экономика,Владимир Климанов,РАНХиГС,Минэкономразвития,Ведомости,
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