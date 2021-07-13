Россиянам пообещали рост зарплат в 2021 году

Среднемесячная зарплата в 2021 году может повыситься на 5 тысяч рублей, или 9,1%, по отношению к 2020 году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обновленный прогноз Минэкономразвития до 2024 года.

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Так, размер среднемесячной заработной платы россиян будет превышать 56 тысяч рублей. С 2022 года она будет прирастать темпом в 6,6% в год и к 2024 году достигнет 68 тысяч рублей.

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Также в июньском прогнозе ведомства изменились оценки роста реальных зарплат до 3,2% в 2021 году, 2,4% в 2022 году, 2,5 % в 2023 году и 2,5% в 2024 году. Весной ведомство прогнозировало, что зарплата в 2021 году повысится на 3800 рублей, или на 7,4%, до 54 800 рублей, а с 2022 года будет расти в среднем на 6,5% ежегодно и к 2024 году будет превышать 66 200 рублей.

Также Минэкономразвития изменило прогноз прожиточного минимума (ПМ). С 2022 года прогнозируется увеличение темпов его прироста на 2,5%, до 11 950 рублей, в 2023 году - на 9,2%, до 13 059 рублей, в 2024 году – на 7,4%, до 14 031 рублей.

По словам представителя ведомства, прогноз реальных располагаемых доходов граждан оставлен без изменений в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением доходов населения от собственности и предпринимательства, а также неформальной занятостью по итогам первого квартала.

Повышение заработной платы при стагнации реальных денежных доходов населения представляет собой феномен 2020–2021 гг., заявил руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов . По его словам, это наблюдается на фоне индексации пенсий и пособий выше уровня инфляции. Такой «парадокс» он объяснил несколькими причинами, а именно снижением составляющей доходов, связанной с теневым сектором, сокращением бонусов и иных стимулов материального характера. Также эксперт отметил, что на разницу номинальных и реальных доходов оказывает влияние инфляция и ослабление курса российской валюты.