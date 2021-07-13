«Обнуление» денег: доходы россиян задавит растущая инфляция

Россиянам в ближайшее время все сложнее будет платить по кредитам и оплачивать коммунальные услуги из-за роста инфляции и осложнения макроэкономической обстановки в стране. Об этом со ссылкой на экономиста Михаила Делягина пишет ИА DEITA.RU

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Эксперт отметил, что главными причинами осложнения финансовой ситуации станут инфляция и девальвация рубля. Из-за них жителям России будет все сложнее оплачивать обязательные платежи, в том числе и по кредитам, а также копить деньги на «черный день» или крупные покупки.

По словам Делягина, для того, чтобы справиться с резким ростом цен на продукты правительству уже приходится усиливать давление на производителей и продавцов, а регулятору «чуть ли не ежемесячно» повышать размер ключевой ставки.

Растущая инфляция влияет не только на падение реальных доходов населения, но и приводит и к тому, что товары, производимые внутри России, начинают становиться неконкурентоспособными по сравнению с экспортом. Власти вынуждены прибегать к девальвации национальной валюты, чтобы решить эту проблему, считает Михаил Делягин.

Он подчеркнул, что на фоне этого деньги россиян начинают «обнуляться» с удвоенной скоростью, а единственным выходом для сохранения сбережений эксперт видит покупку валюты.

С апреля 2020 года Банк России последовательно уменьшал показатель ключевой ставки с 6% до 4,25%, достигнув таким образом исторического минимума. В марте 2021 года Банк России повысил ключевую ставку до 4,5%. 23 апреля было объявлено о повышении ключевой ставки сразу на 0,5 процентных пункта, до 5% годовых. 11 июня Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 5,50% годовых.