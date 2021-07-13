Цены на авиабилеты в Турцию снизились на 22,5%

Осин сообщил, что в июле стоимость перелета на турецкие направления находится в среднем на том же уровне, что и в конце июня. По его словам, самое востребованное направление у пользователей Ozon.Travel - город Сочи.

Средние чеки за перелет в Анталью и Стамбул из России существенно снизились в сравнении с серединой июня, указали в сервисе поездок и путешествий «Туту.ру». С 12 по 20 июня средний чек по билетам, который был оформлен в Анталью, находился на уровне 29,4 тысяч в обе стороны, а на неделе с 5 по 11 июля он достиг 24,9 тысяч рублей (-15%), отметили там. Падение цены наблюдалось еще в первую неделю после возобновления полноценного авиасообщения с Турцией, подчеркнули в сервисе.