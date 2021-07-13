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Цены на авиабилеты в Турцию снизились на 22,5%

Лера Букина
24 минуты назад
Несмотря на увеличение проса на путевки в Турцию в последние недели, средняя стоимость перелета упала почти на четверть. Об этом РБК заявил генеральный директор Ozon.Travel Михаил Осин.
Цены на авиабилеты в Турцию снизились на 22,5%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На неделе с 22 июня, когда направление только открылось, продажи авиабилетов в Турцию удвоились относительно предыдущей недели. Средняя стоимость перелета при этом снизилась на 22,5%», — отметил он.
Осин сообщил, что в июле стоимость перелета на турецкие направления находится в среднем на том же уровне, что и в конце июня. По его словам, самое востребованное направление у пользователей Ozon.Travel - город Сочи.
Средние чеки за перелет в Анталью и Стамбул из России существенно снизились в сравнении с серединой июня, указали в сервисе поездок и путешествий «Туту.ру». С 12 по 20 июня средний чек по билетам, который был оформлен в Анталью, находился на уровне 29,4 тысяч в обе стороны, а на неделе с 5 по 11 июля он достиг 24,9 тысяч рублей (-15%), отметили там. Падение цены наблюдалось еще в первую неделю после возобновления полноценного авиасообщения с Турцией, подчеркнули в сервисе.
Как заявляла Ассоциация туроператоров России (АТОР), туроператоры зафиксировали снижение спроса на отдых в России, однако отмечают малую роль «турецкого фактора» в этом вопросе. По словам экспертов, тренд спада спроса на российские курорты наметился еще до открытия Турции. Продажи упали по всем внутренним направлениям на 25-30% от недели к неделе.
Личный счет,Михаил Осин,Ассоциация туроператоров России,РБК,
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