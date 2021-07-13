Стартапы дня: зарабатываем на новой соцсети и противниках алкоголя

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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Iris: играй на бирже с друзьями

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Инвестиционный ландшафт меняется: раньше движущей силой в этой сфере была Уолл-стрит, а процесс инвестирования для большинства людей был сложным. Сегодня появляется все больше розничных инвесторов, поэтому стартап Iris создал соцсеть для игроков фондовой биржи, которая позволяет пользователям подключать свои брокерские счета и автоматически делиться своими сделками и портфелями с друзьями.

«Мы лучше инвестируем, когда мы вместе, наше приложение привносит в мир инвестиций тот же дух социального обмена и сотрудничества, который присутствует в Instagram, Twitter и Facebook», - говорят в компании.

Приложение Iris доступно на iOS и Android. Оно позволяет следить за сделками друзей в реальном времени и следовать их примеру, обсуждать сделки и учиться у наиболее успешных пользователей. Пользователи могут выделить часть своего портфеля для автоматического копирования сделок «самых блестящих финансовых умов» Iris.

Приложение было официально запущено в сентябре 2020 года. С тех пор к нему присоединились 47 тысяч пользователей (11 тысяч активных пользователей в месяц). На платформе Republic стартап собрал более 46 тысяч долларов от 131 инвестора. Минимальное вложение - сто долларов.

TÖST: изысканные напитки для противников алкоголя

Стартап TÖST обещает «великолепные дегустационные напитки из простых ингредиентов, которые могут понравиться каждому, в любое время и в любом месте». Своей целью компания называет создание напитков для людей, которые по каким-либо причинам отказались от алкоголя.

В стартапе заверяют, что TÖST - на сто процентов веганский, хорошо сочетается с изысканной кухней и подходит для праздничных случаев. Сейчас компания предлагает два варианта напитка: TÖST и TÖST ROSE. В порции напитка содержится 45 калорий и 11 граммов сахара.

Выручка компании составила более миллиона долларов за последние десять месяцев, а в первом квартале 2021-го она заработала в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На Republic стартап привлек почти 127,5 тысячи долларов от 194 инвесторов. Минимальная инвестиция - 150 долларов.

CASAFARI: вся недвижимость в одном месте

Стартап CASAFARI предлагает клиентам базу недвижимости, которая сканирует все доступные источники - от сайтов застройщиков до досок объявлений - и предоставляет информацию обо всех продающихся объектах в одном месте. О компании рассказал портал «Стартап дня».

Доступ к базе продается по подписке. В базу входят объекты во Франции, Италии, Португалии и Испании. Среди клиентов в основном профессионалы рынка недвижимости - риелторы и застройщики, которые следят за движением рынка.