Внедрение «Автодаты»: машины снова подорожают

Участники авторынка предупреждают о росте цен на автомобили в связи с внедрением платформы «Автодата», куда поступят данные от эксплуатируемых в РФ машин, пишет «Коммерсант».

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Проект ГОСТ «Платформа Автодата. Состав данных» подразумевает сбор персональных данных водителя, сведения о техосмотрах, правонарушениях, пассажирах, местоположении машины и прочее. Как отмечается, этот список может расширяться.

По словам собеседников издания, функционал «Автодаты» заставит производителей изменить коробочные решения, так как действующая телематика не обеспечивает данные из нового ГОСТа.

Ее будет необходимо дорабатывать. Кроме того, потребуется изменение протоколов передачи данных, указал один из источников издания. Для этого будут нужны вложения в оборудование и программное обеспечение, повысятся расходы на сбор, обработку и хранение данных.

Обязанность автоконцернов создать структуру отслеживания телематики по всему парку приведет к новым затратам, которые будут переложены на покупателей машин, предупредил Сергей Удалов из «Автостата».

«Объединение автопроизводителей России» (ОАР) направило в Росстандарт обращение, в котором указан риск утечки персональных данных из-за внедрения платформы.

В комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подчеркнули, что в мировой практике такие проекты чаще всего реализуются на добровольной основе.