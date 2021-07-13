Пенсионерам назвали условие для получения выплаты в 3 тысячи рублей

Российские пенсионеры могут рассчитывать на получение новой разовой денежной выплаты за вакцинацию, сообщает PRIMPRESS.

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Сумма данного пособия составит три тысячи рублей. Отмечается, что пожилым гражданам не понадобится обращаться куда-либо для получения денег, так как выплата носит беззаявительный характер.

Новая выплата предусматривается на региональном уровне. Речь идет о средствах, которые местные власти выплачивают гражданам в рамках стимуляции за вакцинацию против COVID-19.

За прививку от коронавируса в некоторых регионах установлены денежные выплаты для граждан старшего поколения. В частности, в Курской области по 3 тысячи рублей единовременно направляют всем гражданам старше 65 лет, кто получит хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса.

Однако существуют условия для получения выплаты. Пенсионер должен являться местным жителем, саму прививку нужно получить в период с 1 сентября 2020 года по 30 ноября 2021 года. Соответственно, привившиеся граждане могут также рассчитывать на выплату. Средства направят пенсионеру на тот же счет, куда зачисляется ему пенсия.

Индивидуальную работу по вопросам перечисления средств комитет социального обеспечения, материнства и детства будет проводить лишь с пенсионерами силовых органов.

Такая же выплата сейчас полагается жителям Чукотки. Однако там также действуют свои условия. Сумма выплаты составляет две тысячи рублей. Средства направляют всем, чей возраст достиг 50 лет. Местная прописка при этом не требуется.