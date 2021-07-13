Минтруд разъяснил правила получения ₽10 тысяч на детей

Новую единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей направят не всем родителям, а только тем, чьи дети будут отвечать определенным условиям, пояснили в Минтруде . Об этом пишет PRIMPRESS.

Ранее говорилось, что средства будут направлять на всех детей в возрасте от 6 до 18 лет. Однако Минтруд уточнил, что главное условие в этом случае - дата рождения. Ребенок должен быть рожден в период с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года. Факт обучения ребенка в школе во внимание не берется.

Что касается более взрослых детей, то выплату на них смогут получить семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Ребенку должно быть от 18 до 23 лет, однако он должен все еще учиться в школе и быть рожденным после 3 июля 1998 года.

Стоит отметить, что в этот раз все родители должны будут подавать заявление на выплату. Это можно будет сделать с 15 июля, а сама выплата начнет поступать семьям после 16 августа.