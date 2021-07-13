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Получат не все: названо условие для получения 10 тысяч рублей на детей

Лера Букина
51 минуту назад
Новую единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей направят не всем родителям, а только тем, чьи дети будут отвечать определенным условиям, пояснили в Минтруде. Об этом пишет PRIMPRESS.
Минтруд разъяснил правила получения ₽10 тысяч на детей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ранее говорилось, что средства будут направлять на всех детей в возрасте от 6 до 18 лет. Однако Минтруд уточнил, что главное условие в этом случае - дата рождения. Ребенок должен быть рожден в период с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года. Факт обучения ребенка в школе во внимание не берется.
Что касается более взрослых детей, то выплату на них смогут получить семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Ребенку должно быть от 18 до 23 лет, однако он должен все еще учиться в школе и быть рожденным после 3 июля 1998 года.
Стоит отметить, что в этот раз все родители должны будут подавать заявление на выплату. Это можно будет сделать с 15 июля, а сама выплата начнет поступать семьям после 16 августа.
С 1 июля прекращен перевод пенсий, ежемесячных денежных выплат и выплат из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Для того чтобы получить карту «Мир», необходимо обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем передать ее реквизиты Пенсионному фонду посредством единого портала Госуслуг или личного кабинета на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»). За обслуживание пенсионных карт «Мир» платы не взимается, однако уведомления об операциях платные. У граждан остается возможность получать пенсии наличными через «Почту России», оформляя доставку на дом или получая самостоятельно в почтовом отделении.
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