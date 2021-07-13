Как сохранить сбережения: россиянам дали три совета

Согласно прогнозам Центробанка РФ
, инфляция в текущем году составит 6-7%. Поэтому, чтобы уберечь накопления от обесценивания, следует постараться на них как можно больше заработать. Эксперты назвали способы, как это можно сделать.
Самый доступный способ – банковский вклад. В настоящее время ставки ниже инфляции – 5-6% годовых. Но ключевая ставка (процент, под который Банк России дает финансовым учреждениям деньги в долг) будет повышаться и дальше. Поэтому уровень доходности вкладов тоже будет увеличиваться, сообщает
kp.ru.
Для получения дохода выше инфляции, лучше придерживаться следующей тактики. Сейчас открыть депозит на три месяца, а осенью - на год. В таком случае удастся зафиксировать высокую доходность на длительный период времени.
Вторая рекомендация – открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Благодаря ему можно получить тройной доход.
1. От дивидендных выплат по акциям и купонов по облигациям. Это практически гарантированная прибыль, равная доходу по депозитам.
2. От налогового вычета, предоставляемого государством (13% от инвестированных средств или от полученного дохода).
3. От увеличения котировок акций. На долгих сроках они растут быстрее значений инфляции. Хотя имеют место и провалы, вызванные кризисом в экономике или негативными результатами деятельности самой компании.
Третий совет – сдача квартиры или дома в аренду. Речь идет об инвестиционной недвижимости. То есть о той, которую можно сдать для получения пассивного дохода.