Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Как сохранить сбережения: россиянам дали три совета

Анна Безрукова
13 минут назад
Согласно прогнозам Центробанка РФ, инфляция в текущем году составит 6-7%. Поэтому, чтобы уберечь накопления от обесценивания, следует постараться на них как можно больше заработать. Эксперты назвали способы, как это можно сделать.
Как сохранить сбережения: россиянам дали три совета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Самый доступный способ – банковский вклад. В настоящее время ставки ниже инфляции – 5-6% годовых. Но ключевая ставка (процент, под который Банк России дает финансовым учреждениям деньги в долг) будет повышаться и дальше. Поэтому уровень доходности вкладов тоже будет увеличиваться, сообщает kp.ru.
Для получения дохода выше инфляции, лучше придерживаться следующей тактики. Сейчас открыть депозит на три месяца, а осенью - на год. В таком случае удастся зафиксировать высокую доходность на длительный период времени.
Вторая рекомендация – открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Благодаря ему можно получить тройной доход.
1. От дивидендных выплат по акциям и купонов по облигациям. Это практически гарантированная прибыль, равная доходу по депозитам.
2. От налогового вычета, предоставляемого государством (13% от инвестированных средств или от полученного дохода).
3. От увеличения котировок акций. На долгих сроках они растут быстрее значений инфляции. Хотя имеют место и провалы, вызванные кризисом в экономике или негативными результатами деятельности самой компании.
Третий совет – сдача квартиры или дома в аренду. Речь идет об инвестиционной недвижимости. То есть о той, которую можно сдать для получения пассивного дохода.
Личный счет,Центральный банк России,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители