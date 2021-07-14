Верховный суд сделал важное разъяснение по пенсиям

Сначала требуется проверка в том случае, если у чиновников появился повод в чем-то подозревать гражданина, в частности, в фальсификации документов. Однако пока обман не доказан юридически, пенсия должна зачисляться на счет гражданина точно по расписанию, подчеркивает суд. Эти указания есть в свежем обзоре судебной практики Верховного суда России.

Поводом для данных указаний стал судебный процесс в Ростове-на-Дону. Одному из местных жителей с 2013 года выплачивают пенсию по инвалидности, а в 2015 году ему подтвердили вторую группу инвалидности. Кроме того, медики установили ее бессрочно. Это означает, что человек не нуждается в регулярном прохождении медкомиссии. Однако в определенный момент чиновники стали сомневаться в подлинности справки. Были направлены различные запросы в разные инстанции. Пока шли ответы, начисление и выплату пенсии остановили. Как оказалось, все это были лишь подозрения.