Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Верховный суд сделал важное разъяснение по пенсиям

Лера Букина
1 час назад
Пенсионный фонд (ПФР) не имеет права останавливать выплату пенсий по инвалидности на основании одних только сомнений, пояснил Верховный суд России (ВС). Об этом пишет «Российская газета».
Верховный суд сделал важное разъяснение по пенсиям
Фото: ТАССТАСС
Сначала требуется проверка в том случае, если у чиновников появился повод в чем-то подозревать гражданина, в частности, в фальсификации документов. Однако пока обман не доказан юридически, пенсия должна зачисляться на счет гражданина точно по расписанию, подчеркивает суд. Эти указания есть в свежем обзоре судебной практики Верховного суда России.
Видео дня
Поводом для данных указаний стал судебный процесс в Ростове-на-Дону. Одному из местных жителей с 2013 года выплачивают пенсию по инвалидности, а в 2015 году ему подтвердили вторую группу инвалидности. Кроме того, медики установили ее бессрочно. Это означает, что человек не нуждается в регулярном прохождении медкомиссии. Однако в определенный момент чиновники стали сомневаться в подлинности справки. Были направлены различные запросы в разные инстанции. Пока шли ответы, начисление и выплату пенсии остановили. Как оказалось, все это были лишь подозрения.
«Наличие у пенсионного органа, осуществляющего выплату гражданину страховой пенсии по инвалидности, не подтвержденной в установленном законом порядке информации об отсутствии у гражданина права на получение такой пенсии, в том числе не подтвержденной в названном порядке информации о нарушении регламентированного федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", не может служить основанием для прекращения выплаты гражданину страховой пенсии по инвалидности», – говорится в разъяснении Верховного суда России.
С 1 июля отменяется возможность перевода пенсий, ежемесячных денежных выплат и выплат из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Для того чтобы получить карту «Мир», необходимо обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем передать ее реквизиты Пенсионному фонду посредством единого портала Госуслуг или личного кабинета на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»). За обслуживание пенсионных карт «Мир» платы не взимается, однако уведомления об операциях платные. У граждан остается возможность получать пенсии наличными через «Почту России», оформляя доставку на дом или получая самостоятельно в почтовом отделении.
Личный счет,Visa,Почта России,Пенсионный фонд РФ,"Российская газета",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители