Новая схема обмана: мошенники наживаются на туристах

Сначала злоумышленники регистрируют несуществующий отель на одном из настоящих агрегаторов, после чего выманивают деньги с помощью сайта-двойника.

Прежде всего, следует воздержаться от взаимодействия с гостиницей по финансовым вопросам в мессенджерах, по телефону или электронной почте. Также нужно читать внимательно, что указано в назначении платежа, когда приходит смс при оплате. Шуст также рекомендует не вводить данные карт на неизвестных или подозрительных сайтах.