Новая схема обмана: мошенники наживаются на туристах

В период летних отпусков мошенники создали новую схему обмана туристов с помощью подложных сайтов для бронирования жилья. Об этом РИА Новости сообщил
исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Сначала злоумышленники регистрируют несуществующий отель на одном из настоящих агрегаторов, после чего выманивают деньги с помощью сайта-двойника.
«После получения первых обращений они связываются с туристами напрямую и просят еще раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты на сайте. Причем ссылка на оплату, которую высылают мошенники, ведет на поддельную интернет-страницу, очень похожую на сайт бронирования. Потребитель может не подозревать, что, вводя данные карты и подтверждая операцию, он в действительно совершает перевод другому лицу – мошеннику», – рассказал Шуст.
Эксперт отмечает, что платформа бронирования отелей не несет ответственности за кражу.
Существует несколько правил, которых нужно придерживаться, чтобы избежать столкновения с мошенниками.
Прежде всего, следует воздержаться от взаимодействия с гостиницей по финансовым вопросам в мессенджерах, по телефону или электронной почте. Также нужно читать внимательно, что указано в назначении платежа, когда приходит смс при оплате. Шуст также рекомендует не вводить данные карт на неизвестных или подозрительных сайтах.
Как заявил глава международной платежной системы Visa
в России Михаил Бернер
, восстановление экономической активности стало драйвером активизации мошенников – «социальных инженеров», которые крадут средства граждан, предлагая оформить беспроцентный кредит.