Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Новая схема обмана: мошенники наживаются на туристах

Лера Букина
1 час назад
В период летних отпусков мошенники создали новую схему обмана туристов с помощью подложных сайтов для бронирования жилья. Об этом РИА Новости сообщил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Новая схема обмана: мошенники наживаются на туристах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сначала злоумышленники регистрируют несуществующий отель на одном из настоящих агрегаторов, после чего выманивают деньги с помощью сайта-двойника.
«После получения первых обращений они связываются с туристами напрямую и просят еще раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты на сайте. Причем ссылка на оплату, которую высылают мошенники, ведет на поддельную интернет-страницу, очень похожую на сайт бронирования. Потребитель может не подозревать, что, вводя данные карты и подтверждая операцию, он в действительно совершает перевод другому лицу – мошеннику», – рассказал Шуст.
Эксперт отмечает, что платформа бронирования отелей не несет ответственности за кражу.
Существует несколько правил, которых нужно придерживаться, чтобы избежать столкновения с мошенниками.
Прежде всего, следует воздержаться от взаимодействия с гостиницей по финансовым вопросам в мессенджерах, по телефону или электронной почте. Также нужно читать внимательно, что указано в назначении платежа, когда приходит смс при оплате. Шуст также рекомендует не вводить данные карт на неизвестных или подозрительных сайтах.
Как заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер, восстановление экономической активности стало драйвером активизации мошенников – «социальных инженеров», которые крадут средства граждан, предлагая оформить беспроцентный кредит.
Личный счет,Михаил Бернер,Visa,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители