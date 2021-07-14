Трем знакам зодиака пообещали богатство: Павел Глоба дал прогноз на август

Кошельки трех знаков Зодиака пополнятся в предстоящем августе, предсказал советский и российский астролог Павел Глоба передает портал Sib.fm.

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Так, резко разбогатеть этим летом смогут те, кто родился под знаком Овна. Астролог советует представителям этого знака зодиака направлять на дальнейшее повышение квалификации не только силы, но и средства. Благодаря такому подходу человек сможет добиться финансового благополучия в долгосрочной перспективе. Смена профессии – вопрос, о котором стоит подумать. Радикальные перемены в жизни не должны страшить Овнов, поскольку в дальнейшем им удастся существенно повысить свою зарплату.

Близнецам также удастся повысить свой уровень заработка, но для этого придется приложить усилия. По словам Павла Глобы, лето 2021 года будет настоящим испытанием для трудовой деятельности Близнецов.

Стрельцам стоит готовиться к кардинальным переменам. Есть высокая вероятность того, что им предложат новую высокооплачиваемую работу. Также Стрельцов ожидают перспективные знакомства, которые могут принести финансовый успех. Представителям этого знака зодиака не следует отказываться от потенциальных возможностей разбогатеть. Уже в июле они смогут реализовать свой потенциал и начать новую жизнь с богатства.