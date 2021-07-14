Информация удивит любого: Почему не стоит работать после выхода на пенсию

Известный юрист Ирина Сивакова пояснила, почему не следует продолжать работу после выхода на пенсию в надежде получения достойной денежной прибавки. Специалист отметила, что эта информация может удивить любого россиянина, сообщает PRIMPRESS

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Известно, что многие жители России даже после достижения пенсионного возраста продолжают трудиться. А некоторые вовсе отказываются покидать рабочее место в надежде за эти годы увеличить сумму своих пенсионных выплат, так как, пока человек трудится, за него в Пенсионный фонд уплачивают страховые взносы.

Ирина Сивакова привела печальный пример из собственной практики. Мужчина вышел на пенсию в 2015 году, по достижении им 60-летнего возраста (тогда вопрос повышения пенсионного возраста еще не ставился).

Размер пенсии у него составлял 12 558 рублей при стаже в 37 лет. При этом мужчина продолжил трудиться еще на протяжении шести лет в надежде, что это сможет существенно улучшить его уровень пенсионного обеспечения.

Но в 2021 году пенсионер был сильно удивлен, когда посчитал итоговый результат. За шесть лет работы он получил прибавку к пенсии в размере только 1 285 рублей 38 копеек (в то время как он ожидал получения прибавки на сумму 2 532 рублей 70 копеек).