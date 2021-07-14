Информация удивит любого: Почему не стоит работать после выхода на пенсию

Известный юрист Ирина Сивакова пояснила, почему не следует продолжать работу после выхода на пенсию в надежде получения достойной денежной прибавки. Специалист отметила, что эта информация может удивить любого россиянина, сообщает PRIMPRESS
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Известно, что многие жители России даже после достижения пенсионного возраста продолжают трудиться. А некоторые вовсе отказываются покидать рабочее место в надежде за эти годы увеличить сумму своих пенсионных выплат, так как, пока человек трудится, за него в Пенсионный фонд
уплачивают страховые взносы.
Ирина Сивакова привела печальный пример из собственной практики. Мужчина вышел на пенсию в 2015 году, по достижении им 60-летнего возраста (тогда вопрос повышения пенсионного возраста еще не ставился).
Размер пенсии у него составлял 12 558 рублей при стаже в 37 лет. При этом мужчина продолжил трудиться еще на протяжении шести лет в надежде, что это сможет существенно улучшить его уровень пенсионного обеспечения.
Но в 2021 году пенсионер был сильно удивлен, когда посчитал итоговый результат. За шесть лет работы он получил прибавку к пенсии в размере только 1 285 рублей 38 копеек (в то время как он ожидал получения прибавки на сумму 2 532 рублей 70 копеек).
По мнению Сиваковой, объяснить причину такой ситуации несложно: сейчас за каждый год работы пенсионерам начисляются пенсионные баллы. Однако по закону их можно получить за год не больше трех, вне зависимости от размера заработной платы. При этом фактически мужчина, безусловно, зарабатывал больше: примерно 5-6 баллов. Но таково требование закона - ПФР может начислять только три балла. Это ограничение было введено с 2015 года.