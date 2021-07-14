Средняя сумма перевода из-за рубежа в РФ утроилась за год

Средняя сумма денежного перевода в Россию из-за рубежа на счета физлиц за год почти утроилась и достигла $420 в мае 2021 года, свидетельствуют данные Банка России . При этом переводы россиян за границу за 12 месяцев практически не изменились — их средний размер уменьшился на $4. При этом из России за рубеж уходит заметно больше денег, чем приходит в страну.

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Со статистикой Банка России ознакомились журналисты РИА «Новости», кратко о полученных данных пишет «Прайм». Выяснилось, что средняя сумма денежного перевода в пользу физических лиц в России из-за границы увеличилась за год со $153 до $420. В статистику вошли данные систем «Золотая корона», «Юнистрим» , Western Union, Blizko и Contact, а также « Почты России ».

Средняя сумма перевода физического лица из России за рубеж за последний год практически не изменилась. В мае 2020 года показатель составлял $258, а в мае 2021-го — $254, свидетельствуют данные Банка России.

В общей сложности физлица в РФ получили в мае 2021 года из-за рубежа $255 млн, что на 10% больше показателя за тот же месяц 2020-го. Объём переводов из России за границу, в свою очередь, увеличился примерно на треть и достиг отметки в $655 млн.

Согласно подсчётам, стоимость денежных переводов из России в 2020 году стала самой выгодной в мире. Средняя комиссия за подобные операции снизилась более чем вдвое и составила 1%. В то же время аналитики фиксировали снижение объёма транзакций из-за слабости национальной валюты и оттока мигрантов во время пандемии коронавируса.