Пора ехать: цены на отдых в Турции снизились

В течение недели снизилась как стоимость туров в Турцию, так и цены на проживание в российских отелях. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Прайм».

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Согласно статистике ведомства, с 6 по 12 июля цены на туры в Турцию упали на 4,65%. А с начала года стоимость путевки в эту страну увеличилась на 62,01%.

Также на отчетной неделе снизилась стоимость проживания в гостиницах в России: в трехзвездочных - на 4,28%, а в четырех- и пятизвездочных — на 0,92%. Однако цены в хостелах, санатория и домах отдыха выросли на 0,13%, 0,24% и 0,21% соответственно.

С начала года в Росстате отметили увеличение цен на номера в трехзвездочных отелях на 21,38%, в четырех- и пятизвездочных — на 22,65%, в хостелах - на 15,36%, в санаториях — на 10,92%, в пансионатах — на 16,94%.

Ранее туроператоры заявили, что на фоне введенных властями Краснодарского края ограничений, россияне отказались примерно от 50% туров, забронированных на август. Турператоры прогнозируют, что загрузка краснодарских отелей может упасть в сентябре на 20–30%.