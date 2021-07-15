Почему "буксует" процедура внесудебных банкротств

С 1 сентября прошлого года заемщики с долгами от 50 до 500 тысяч рублей могут подать в МФЦ заявку на внесудебное банкротство. В течение полугода обращение рассмотрят, и в случае положительного решения человека освободят от долгов. Повторно банкротиться по такой процедуре можно не раньше, чем через 10 лет.

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За январь-июнь этого года завершилось 1679 внесудебных банкротств физлиц (данные Федресурса). Если учесть, что потенциально внесудебными банкротами могут стать около 3 млн заемщиков (по информации Объединенного кредитного бюро), это очень маленькое количество: всего 0,04% должников смогли вытащить себя из долговой ямы. Наверняка при разработке законопроекта предполагались совсем иные масштабы.

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Настораживает и отсутствие положительной динамики. Если в сентябре прошлого года одобрили 394 заявления, то в мае уже 292, что является минимумом за все время действия закона.

Для того, чтобы процедура внесудебного банкротства стала такой, какой она предполагалась изначально: простой, удобной и эффективной, необходимо сделать следующее:

· Регламентировать сроки обращения кредиторов в суд

Сейчас подать заявление в МФЦ на внесудебное банкротство можно только после окончания исполнительного производства по ст. 46.1.4 Закона 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", то есть при отсутствии у должника имущества, на которое реально обратить взыскание. С момента возникновения просрочки и появления возможности подать на банкротство проходит неопределенное количество времени. Некоторые кредиторы, особенно микрофинансовые организации, долго не обращаются в суд. В результате человек, чьи долговые обязательства являются невыполнимыми, лишен шанса вырваться из кредитной кабалы по упрощенной процедуре. Некоторые люди, чтобы расплатиться с кредиторами, в такой ситуации берут займы в МФО под ростовщические проценты, тем самым загоняя себя тупик.

Необходимо разработать критерии, при наличии которых у кредиторов появляется обязанность обращаться в суд за взысканием просроченной задолженности. Таким условием может быть, например, достижение определенного размера просроченных платежей (в процентах от суммы задолженности).

В этих же целях считаем необходимым регламентировать сроки проведения процедуры исполнительного производства. Сейчас судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня их выдачи.

· Выделение пенсионеров в отдельную категорию банкротов

Пожилые люди лишены возможности внесудебного банкротства, поскольку получают регулярный доход (пенсию), на который приставы имеют право обратить взыскание, а значит, завершение дела по ст. 46.1.4 229-ФЗ невозможно.

Сейчас размер пенсий по старости составляет 16 790 руб. Недавно президент подписал закон "О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и Федеральный закон "Об исполнительном производстве" о том, что приставы обязаны оставлять должнику сумму в размере не ниже величины прожиточного минимума. Для пенсионеров это 10 022 руб. Учитывая невысокий размер пенсий, исполнительное производство может длиться не один год, оставив людей надолго (а может быть, и на всю жизнь) практически без средств к существованию.

В данном случае можно установить максимальный срок списания средств с пенсии, по истечении которого пенсионер имеет право обратиться в МФЦ с заявлением на внесудебное банкротство.

· Увеличение максимальной суммы долга для внесудебного банкротства

Считаем, что необходимо повысить эту планку с действующих сейчас 500 тыс. до 1 млн руб. Это позволит банкротиться большему числу неплатежеспособных граждан. Также было бы правильным исключить из порогового значения проценты, оставив при этом возможность их списания при банкротстве гражданина, что особенно актуально для заемщиков микрофинансовых организаций, ставки в которых могут превышать 300% годовых.

· Информирование об алгоритме подачи заявки на банкротство в МФЦ

В более чем половине случаев заявления на внесудебное банкротство возвращают должникам из-за неверного оформления документов.

Это может быть неправильно указанная сумма задолженности или превышение лимита в 500 тыс. руб., а также некорректное наименование кредитора. Последнее совсем не редкость. Например, если долги проданы по договору цессии, то коллекторские агентства становятся новыми кредиторами. Однако должники часто не знают об этом и ошибочно указывают в заявлении банк (или МФО).

На некоторых региональных порталах Госуслуг размещена методичка, подробно описывающая порядок действий должника при подаче заявления на внесудебное банкротство. Хорошо, если такие памятки станут бесплатно выдаваться во всех МФЦ.

Также нужно консультировать "отказников" по алгоритму действий на будущее, чтобы им не пришлось идти в ближайшее МФО и брать новые займы в призрачной надежде погасить имеющиеся обязательства.

К сожалению, внесудебная процедура банкротства показала себя на практике очень сырой. А ведь банкротство - очень важная тема, которая имеет социальное значение. Это тот институт, который нужен наименее обеспеченным категориям граждан. Безусловно, с учетом роста объемов кредитования и продолжающегося падения доходов количество потенциальных банкротов будет расти. Общая сумма взятых россиянами займов достигла по итогам первого квартала 2021 рекордной величины в 21 трлн руб. Реальные доходы населения сокращаются: по данным Росстата , в среднем на 3% в 2020 году. В некоторых регионах на еще большую величину: например, в Свердловской области - на 8%, в Пермской - на 6%, в Башкортостане - на 5%.